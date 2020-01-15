В 2019 году преступность в Бурятии снизилась на шесть процентов

Больше всего сократилось число грабежей и вымогательств





Прокуратура Бурятии сообщила итоговые данные по уровню преступности в республике в 2019 году. Всего за этот год зарегистрировано 22 131 преступление, что на 5,9% меньше, чем в 2018 году (23 511).

Снижение уровня преступности отмечено в Улан-Удэ и в большинстве районов республики.Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-10,4%), грабежей (-18%), краж (-6,1%), вымогательств (-23,5%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-6,2 %).На 6,9% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составил 35,5% (в 2018 году – 35,9%).Вместе с тем увеличилось количество разбоев (+9,3%) и мошенничеств (+20,2%).Фото: pixabay.com