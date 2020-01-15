В Улан-Удэ утреннее ДТП чудом обошлось без больших жертв

Автомобиль, который влетел в электроопору, мог сбить много пешеходов (видео)





Крупное ДТП, из-за которого утром ограничено движение трамваев в Улан-Удэ, чудом обошлось без больших жертв.

В сети появляются новые видео, которые свидетельствуют о том, что автомобиль, снесший опору линии электропередачи в районе Саян, летел по улице им. Терешковой с огромной скоростью и мог сбить пешеходов, которых даже рано утром очень много в этом оживленном месте города.









Напомним, в связи с ДТП произошли изменения в движении трамваев. Вагоны идут до остановки «Лицей», разворачиваются и уходят на ПОШ. С Элеватора движение в город закрыто. Водители трамваев на остановках оповещают по громкой связи жителей города. По предварительным данным, опору будут восстанавливать несколько часов. Движение трамваев в город закрыто.











Фото: соцсети

Фидео: соцсети, МВД Бурятии



Как сообщает пресс-служба МВД, водитель автомобиля «Хендэ Солярис» совершил наезд на столб. По предварительной информации, в результате происшествия находившийся в салоне автомашине 24-летний гражданин погиб, еще двое молодых людей доставлены в медучреждение. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.