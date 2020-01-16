16.01.2020
В Бурятии чиновник проигнорировал обращение гражданина

В Бурятии чиновник проигнорировал обращение гражданина

Мужчине пришлось жаловаться в прокуратуру

В прокуратуру Бурятии с жалобой обратился житель Северобайкальска. В августе 2019 года мужчина письменно обратился в администрацию города по вопросу установления прав на имущество. Однако в установленные законом сроки чиновники не рассмотрели заявление гражданина и не дали ему ответ.

«Прокурор внес главе администрации представление, которое удовлетворено. Обращение рассмотрено, ответ заявителю дан», рассказали в надзорном ведомстве.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан виновного чиновника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»

чиновники нарушение
^