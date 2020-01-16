Алексей Цыденов: «Многое коснется жизни республики»

Глава Бурятии выделил в послании президента России не «большую политику», а то, что затронет простых людей



Волна комментариев о послании президента России Федеральному Собранию в основном касается смены правительства РФ и новой конфигурации власти в стране. Однако в документе упомянуто достаточно много социальных проблем. «Многие эксперты его уже назвали «революционным», в нем затронуты важные сферы нашей жизни. Многое напрямую коснется жителей республики, отвечает на актуальные для нас вопросы. Это и беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, системные решения для сферы образования и здравоохранения», - отметил на своей страницы в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.



Он считает важным детально обратить внимание именно на эту часть выступления Владимира Путина. «Давайте обо всем по порядку», - предложил глава Бурятии. Согласимся с этим предложением, а «большую политику» отставим политикам. Итак:



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ



- С 1 января 2020 года будут предусмотрены ежемесячные выплаты на первых и вторых детей, причем не до 1,5 лет, как было ранее, а до 3 лет для семей, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека. В среднем по стране пособие будет составлять более 11 тыс рублей на одного ребенка в месяц.



- Президент предложил с 1 января 2020 года предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для семей с доходами, не превышающими одного прожиточного минимума на человека. В республике таких семей сейчас 23 тысячи.



- Программа маткапитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года. С 1 января 2020 года маткапитал в размере 466,617 рублей будет выплачиваться уже с рождением первенца.



- Маткапитал при рождении второго ребенка будет увеличен на 150 тыс руб, то есть до 616,617 руб. Плюс дальневосточная выплата и региональная часть - порядка 136 тысяч руб. ИТОГО 752 тыс рублей!



- Глава государства предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й классы. Сегодня только по Улан-Удэ общее количество учеников 1-4 классов составляет 28 819 человек, необходимая сумма для реализации закона о питании по городу составляет 369 млн рублей. Всего по республике более 43,5 тыс учеников младших классов не обеспечены бесплатным горячим питанием. Бесплатно в школе едят только льготники: дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей.



ОБРАЗОВАНИЕ



- Президент заявил о необходимости до конца 2021 года создать 255 тыс новых мест в яслях – на это будут выделяться средства из федерального бюджета. В Бурятии сейчас численность детей от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных дошкольным образованием, составляет 3722 ребенка, от 3 до 7 лет – 5882 ребенка. Из них в Улан-Удэ – 3360 (от 1,5 до 3 лет) и 4708 (от 3 до 7 лет).



- К 2021 году все школы должны будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Так, в Бурятии до конца 2021 года к интернету подключат 1066 социально значимых объектов, среди которых – школы, медицинские учреждения, пункты полиции МВД, пожарные части, администрации сельских поселений и территориальные избирательные участки. Подключение осуществляется в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». При этом на некоторых объектах интернет появится впервые, а остальные перейдут со спутниковой и мобильной связи на интернет по оптоволокну.



- Важный вопрос - доходы учителей. Президент предложил ввести доплаты классным руководителям в размере 5 тыс рублей.



- Кроме улучшения условий в школах Путин предложил ежегодно увеличивать число мест в региональных вузах.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



- Президент поставил задачу к 2020 году в полном объеме завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы у специалистов на местах была возможность своевременно оказывать помощь людям. На решение этих задач будет выделено дополнительно более 550 млрд руб.



- Кадровый вопрос строит сейчас крайне остро. Президент поставил задачу к 2024 году обеспечить специалистами все уровни здравоохранения. Так, 70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%.



ЭКОНОМИКА



- Федеральный бюджет будет компенсировать 2/3 расходов регионов на предоставление инвестиционных налоговых вычетов. Это существенная мера для стимулирования инвестиционной активности.



Фото: kremlin.ru