Житель Бурятии сдал Росгвардии уникальное ружьё

«ИЖ» образца 1845 года обнаружился при сносе ветхого дома на чабанской стоянке

Житель Джидинского района Бурятии сдал в территориальное отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии пехотное ружье образца 1845 года, сообщили в пресс-службе ее территориального управления.Гладкоствольное огнестрельное оружие, заряжаемое с дула (со ствола), с капсюльным механизмом, калибра 7,1 линий (18,03 мм), марки «ИЖЪ» 1853 года выпуска 35-летний житель села Петропавловка обнаружил на крыше старого дома на территории чабанской стоянки при сносе строения. Мужчина проявил сознательность и, понимая ответственность за незаконное хранение оружия, обратился в органы правопорядка по факту находки.Уже проведена баллистическая экспертиза, по итогам которой гражданину будет выплачено денежное вознаграждение. Также решается вопрос о проведении государственной историко-культурной экспертизы с целью определения исторической ценности найденного оружия для последующей передачи в музейные фонды.В Бурятии при поддержке регионального правительства в рамках программы «Профилактика правонарушений и иных преступлений» проводится акция по добровольной сдаче на возмездной основе оружия и боеприпасов. Любой гражданин вправе обратиться с заявлением в Росгвардию или МВД и сдать незарегистрированное оружие за денежное вознаграждение.Пехотное ружьё образца 1845 года – капсюльное (ударное) гладкоствольное ружьё, принятое на вооружение русской армии в 1845 году и ставшее основой для различных модификаций для других родов войск. Это ружьё было разработано на волне происходившей тогда смены кремневого оружия ударным.Фото: Росгвардия