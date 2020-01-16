В Бурятии осужден капитан прогулочной лодки

Один из его пассажиров получил компрессионный перелом поясничного позвонка



В Бурятии судоводитель приговорен к 300 часам обязательных работ. Он признан виновным в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (статья 238 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Следствием и судом установлено, что летом прошлого года 28-летний мужчина за деньги перевозил четырех пассажиров на моторной лодке «Бриз – 17» по Байкалу в районе села Горячинск. Одного из пассажиров судоводитель разместил в носовой части лодки. В результате при движении судна по волнам на высокой скорости пассажир получил компрессионный перелом поясничного позвонка первой степени.



Фото: «Номер один»

