В Бурятии супруга погибшего в больнице пациента доказала, что ее мужа оклеветали

Для этого пришлось проводить эксгумацию





Летом прошлого года 30-летний мужчина, отец троих детей Александр Хиндун истек кровью и умер , находясь в стенах Еравнинской ЦРБ. Медицинскую помощь ему так и не оказали. После чего его гибель была представлена так, что мертвецки пьяный мужчина якобы захлебнулся рвотными массами. Все это время супруга погибшего Татьяна Хиндун пыталась доказать, что это неправда. Эксгумация трупа и новое заключение о причине смерти расставили все по своим местам.





Василиса Шишкина, «Номер один»

Как ранее сообщал «Номер один», житель села Сосново-Озерское Александр Хиндун попал в хирургическое отделение Еравнинской ЦРБ вечером 8 июля. Перед этим он сильно порезался. Увидев глубокую рану мужчины, фельдшер скорой, дежурный участковый терапевт стали вызывать в больницу хирурга. Однако медик, несмотря на все уговоры, приезжать к пациенту категорически отказался. Даже когда машина скорой помощи подъехала к нему домой, выйти из дома врач принципиально не захотел. В итоге в четыре утра 9 июля Александра не стало.Узнав об обстоятельствах смерти мужа, Татьяна Хиндун взялась за личное расследование. И тут же столкнулась с тем, что и медики, и правоохранительные органы встали по другую сторону баррикад.Как призналась нам в интервью фельдшер скорой Лилия Митькина, на нее также оказывалось давление с уговорами сказать то, что нужно, а не правду. Но она на сделку с совестью не пошла, помогая Татьяне распутать этот клубок лжи.Однако так или иначе борьба за справедливость, начатая Татьяной Хиндун, была архисложной. Поддельные медкарты, анализы, парадоксальное заключение о смерти, меняющиеся показания врачей и бездействие сотрудников в погонах – вдова столкнулась с полным списком того, чем так «славится» Бурятия в последнее время.- В справке о смерти написали, будто Саша умер от попадания пищевых масс в легкие, - рассказывает она. – Это такая ложь. Ведь есть свидетели, которые говорят, что рвоты не было. Да и лежал он на животе, как это могло произойти? Всем понятно, что умер от потери крови, из-за того, что хирург не оказал ему помощь, – возмущена Татьяна.Как рассказывает дальше, полиция трижды закрывала дело за недостаточностью улик. И только сейчас, спустя почти полгода, уголовное дело возбуждено (ст. 124, ч. 2 УК РФ – неоказание помощи больному). Более того, материалы переданы в СУ СКР по Бурятии.- Мне незачем врать, все в районе знают, что за человек был мой Саша. И что он практически не пил, тоже все знают, в тот вечер это был исключительный случай. Я буду добиваться правды. Не хочу, чтобы моим детям потом сказали, что их отец напился и умер, захлебнувшись рвотой. Зачем так врать и подтасовывать факты? – заявила в декабре в интервью «Номер один» Татьяна Хиндун и сдержала свое обещание.Для того, чтобы доказать свою правоту, ей пришлось добиться возобновления расследования этой трагедии, в том числе эксгумации трупа. После этого эксперты дали новое заключение о причине смерти мужчины.- Мне сказали, что причина смерти – большая кровопотеря от колото-резаной раны. Сейчас расследование будет проводиться заново, дело забирают в центральный аппарат в Улан-Удэ. Я надеюсь, что теперь все расставят по своим местам, - надеется Татьяна Хиндун.Фото: из личного архива Татьяны Хиндун