В Улан-Удэ ищут неизвестного, напавшего на школьницу

В Улан-Удэ сегодня утром в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестный мужчина на территории школы напал на 17-летнюю девочку, которая направлялась на занятия, похитил у нее деньги и пытался раздеть. Возбуждено уголовное дело по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и 162 УК РФ (разбой), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, 20 января ранним утром ученица 11-го класса шла на занятия в школу, расположенную по улице Ключевская Улан-Удэ. На территории школы ее сзади догнал незнакомый мужчина, распылил газ из баллончика в лицо и потребовал деньги. Испуганная девочка отдала ему 700 руб. Затем злоумышленник попытался раздеть потерпевшую и совершить насильственные действия сексуального характера, но испугался приближавшихся прохожих, оставил жертву и скрылся с места происшествия.
Следствием изъяты видеозаписи с устройств наружного видеонаблюдения, расположенных на здании образовательного учреждения. Часть из записей обработано, но на них злоумышленник запечатлен со спины. Обработка остальных записей продолжается.
Также проводится комплекс других необходимых следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия, изобличение и задержание злоумышленника.
Следствие просит всех граждан, кому известны любые подробности, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 44-43-78 (следственный отдел по Октябрьскому району).
Помимо этого следствием в рамках полномочий будет решен вопрос о понуждении органов местного самоуправления и администрации школы к принятию дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности детей на территории образовательного учреждения.
Фото и видео: buryatia.sledcom.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?