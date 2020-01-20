В Улан-Удэ ищут неизвестного, напавшего на школьницу

Рано утром он ограбил и пытался раздеть одиннадцатиклассницу во дворе школы





В Улан-Удэ сегодня утром в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестный мужчина на территории школы напал на 17-летнюю девочку, которая направлялась на занятия, похитил у нее деньги и пытался раздеть. Возбуждено уголовное дело по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и 162 УК РФ (разбой), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием изъяты видеозаписи с устройств наружного видеонаблюдения, расположенных на здании образовательного учреждения. Часть из записей обработано, но на них злоумышленник запечатлен со спины. Обработка остальных записей продолжается.











По данным следствия, 20 января ранним утром ученица 11-го класса шла на занятия в школу, расположенную по улице Ключевская Улан-Удэ. На территории школы ее сзади догнал незнакомый мужчина, распылил газ из баллончика в лицо и потребовал деньги. Испуганная девочка отдала ему 700 руб. Затем злоумышленник попытался раздеть потерпевшую и совершить насильственные действия сексуального характера, но испугался приближавшихся прохожих, оставил жертву и скрылся с места происшествия.Также проводится комплекс других необходимых следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия, изобличение и задержание злоумышленника.Следствие просит всех граждан, кому известны любые подробности, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 44-43-78 (следственный отдел по Октябрьскому району).Помимо этого следствием в рамках полномочий будет решен вопрос о понуждении органов местного самоуправления и администрации школы к принятию дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности детей на территории образовательного учреждения.Фото и видео: buryatia.sledcom.ru