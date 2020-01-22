Сбербанк предлагает Бурятии цифровизацию, социальные и инвестпроекты

Первый зампредседателя Сбербанка Александр Ведяхин обсудил с главой Бурятии перспективы партнерства

Цифровизация, социальные и инвестиционные проекты стали ключевыми темами встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с делегацией Сбербанка во глава с первым заместитель председателя правления Александром Ведяхиным, сообщили в пресс-службе правительства республики.«В 2019 году, чтобы сдать объекты образования в срок, наши подрядчики строили детские сады и школы на собственные и заемные средства. Сбербанк пошел навстречу и финансировал строительные организации без государственных гарантий. Это был достаточно смелый ход со стороны банка и большая помощь для нас. Благодаря поддержке Сбербанка мы все построили и ввели в эксплуатацию вовремя», - отметил глава Бурятии в начале встречи.Наряду с социальными проектами Сбербанк участвует во многих инвестиционных проектах Бурятии. В ходе встречи обсуждался вопрос по созданию государственной системы формирования коммунальных платежей по всем ресурсам: тепло, вода, электроэнергия, а также и инвестиционные проекты, которые реализуются сегодня в Бурятии – туризм, добыча полезных ископаемых, удобрения, строительство самолета «Байкал» и промышленность в целом.В ближайшее время к уже реализующимся в регионе проектам Сбербанка добавится цифровизация в области здравоохранения.«У нас есть дочерние предприятия по предоставлению медицинской помощи удаленно. Мы развиваем искусственный интеллект, который помогает ставить диагнозы. Мы с удовольствием предлагаем эти технологии, чтобы республика получала больше качественных сервисов», - подчеркнул первый зампредседателя Сбербанка.Участники встречи подробно рассказали руководству республики о дочерних предприятиях, которые могут предоставлять услуги врачей удаленно и искусственном интеллекте, который они развивают. Его использование при постановке диагноза экономит порядка 40 % времени на прием одного пациента.«Мы сейчас попробуем это у себя внедрить, чтобы сократить время и повысить качество обследования пациентов. В проекте связаны не только программы Сбербанка, но и цифровые платформы, которые внедряются в здравоохранении», - сообщил глава Бурятии.Кроме того, в Бурятии протестируют интеллектуальные системы по видеонаблюдению и мониторинга леса. Это позволит решить вопрос учета контрабанды леса.Александр Ведяхин поблагодарил команду правительства Бурятии за взаимодействие со Сбербанком и прогрессивные взгляды на цифровые сервисы и пообещал максимально помогать республике доставлять социально значимые сервисы в удаленные районы.Следующей темой для обсуждения на встрече стала дальневосточная ипотека для молодых семей. С начала действия программы от семей республики получено 112 заявок на жилищное кредитование под 2%. В самые первые дни нового года Сбербанк выдал 16 кредитов на сумму 44,7 млн рублей.«Бурятия была одним из первых регионов, где была запущена дальневосточная ипотека. Сбербанк будет максимально хорошо продвигать этот продукт при соответствующей федеральной поддержке», - сказал Александр Ведяхин.На сегодня в Бурятии нет ограничений по федеральному субсидированию дальневосточной ипотеки под 2 %. Этот вопрос касается непосредственно заявителей, которые обращаются в банк и оценки их платежеспособности. На данный момент все заявители из Бурятии получили одобрение банка. Федеральное субсидирование по процентной ставке обеспечивает ресурсы и резервы по дальневосточной ипотеке на компенсацию процентной ставки.В завершении встречи глава Бурятии поблагодарил команду Сбербанка за сотрудничество. «Мы видим те результаты, которые уже есть сегодня – оперативность, комплексность и где-то нестандартные подходы. Сегодня мы наметили работу на будущее. Уверен, что Сбербанк был нашим близким и оперативным партнёром и им останется», - отметил Алексей Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru