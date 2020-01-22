В Бурятии задержан юноша, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетних

Жертвами насильника стали ученицы Галтайской специальной (коррекционной) школы-интерната



В Мухоршибирском районе Бурятии 18-летнему юноше предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетних учениц специальной (коррекционной) школы-интернаты. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Информация том, что в Галтайской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате один из подростков изнасиловал несовершеннолетнюю ученицу поступила в правоохранительные органы в декабре 2019 года. После процессуальной проверки этой информации в отношении молодого человека возбуждены два уголовных дела по статье 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Юноше в настоящее время уже исполнилось 18 лет.



По данным следствия, в 2017 и 2018 годах один из воспитанников этого образовательного учреждения неоднократно совершал изнасилования несовершеннолетней ученицы. Также в 2018 году он совершил изнасилование еще одной воспитанницы интерната в лесном массиве возле оздоровительного лагеря, в который дети выезжали летом.



Помимо этого следователи выяснили, что в интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств. При этом администрацией учреждения эти факты своевременно не выявлены. В связи с этим в отношении руководства школы возбуждено уголовное дело о должностном преступлении.



Все указанные уголовные дела соединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины всех преступлений. Помимо сбора доказательственной базы следствием в рамках полномочий по предупреждению преступлений устанавливаются причины и условия, способствовавшие их совершению. Производство следственных действий по уголовному делу осуществляется при оперативной поддержке сотрудников МВД по Республике Бурятия.



Фото: «Номер один»

