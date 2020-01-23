В Бурятии чиновников уличили в манипуляциях с очередью на переселение

ОНФ взял на контроль ситуацию с расселением из аварийного жилья в Таксимо





В региональное отделение ОНФ в Бурятии обратились жители поселка Таксимо, которые сообщили о том, что при порядке формирования очереди для переселения допускаются грубые нарушения. В результате дома, которые ранее находились в начале списка, существенно сдвинулись в конец очереди. Жители провели полноценный анализ документов и обратились в прокуратуру.

По итогам проверки выяснилось, что комиссия минстроя Бурятии «не в полной мере учла требования порядка формирования и утверждения очередности расселения многоквартирных домов, что привело к необоснованному изменению очередности не только отдельных квартир, но и многоквартирных домов в целом».Кроме того, в деятельности администрации Муйского района установлены существенные нарушения требований закона при направлении сведений в комиссию минстроя республики. В том числе актов обследования домов и жилых помещений на предмет их аварийности и непригодности для проживания, необходимых для формирования и корректировки очередности расселения. Руководителю администрации района внесено представление об устранении нарушений и внесении корректировки очередности в соответствии с законом.«Помимо этого, прокуратурой направлен проект представления об устранении нарушений закона для его последующего внесения министру строительства и модернизации ЖКХ Бурятии. Также мы направили запрос в прокуратуру в целях защиты законных прав и интересов жителей поселка Таксимо, в котором просим направить информацию о предпринятых и запланированных мерах органов местного самоуправления Муйского района и Минстроя по устранению выявленных нарушений. Реализация программы переселения в поселке Таксимо будет находиться у нас на особом контроле», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.Фото: ОНФ Бурятии