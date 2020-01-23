В Госархиве Бурятии пополнили кинолетопись республики

В нее включены 337 минут видео о важнейших событиях 2019 года



В 2019 году на вечное хранение в Государственный архив Бурятии переданы более 337 минут кинолетописи республики. Кинолетопись пополнилась новыми сюжетами, которые отражают важнейшие политические, экономические, культурные события региона, сообщили в минкультуры республики.



Заказ на пополнение кинолетописи был сформирован в соответствии с тематическим заказом органов государственной власти и представлен 19 разделами по числу ведомств.



В новых сюжетах отражены выборы мэра Улан-Удэ, открытие поликлиники Республиканского онкологического диспансера, фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики, строительство новых мостов и дорог, школ и детских садов, введение в эксплуатацию Хоринской солнечной электростанции, 80-летие Улан-Удэнского авиационного завода.



В республике проходили десятки спортивных мероприятий: международный турнир по вольной и женской борьбе «BaikalOpen 2019» на призы главы Бурятии, всероссийский турнир по боксу «Байкал-2019», парад российского студенчества, XI чемпионат мира по боксу среди женщин и др.



Не менее увлекательной была и культурная жизнь республики. Началась реализация национального проекта «Культура»: открыты модельные библиотеки, кинозалы и виртуальный концертный зал, приобретены передвижные мини-автоклубы. Большой интерес у гостей мероприятий вызвали: республиканский фестиваль этнических культур «Караван дружбы», IV фестиваль русской традиционной культуры «Байкальский хоровод», республиканский эвенкийский праздник «Больдер-2019», архивный фестиваль «АрхивFEST/Бурятия». А также - мероприятия, посвященные 75-летию Художественного музея им. Ц.С. Сампилова, сойотский национальный праздник «Улуг-Даг» и др.



В кинолетописи Бурятии можно увидеть лица победителей конкурсов «Учитель года – 2019», «Эрхим багша», конкурса по популяризации бурятского языка среди представителей небурятской национальности и др.



Пользователи могут ознакомиться с кинолетописью на сайте Государственного архива РБ www.gbu-garb.ru в разделе «Кинолетопись Республики Бурятия за 2016-2019 гг.» и на главном интернет-портале, аккумулирующем информацию об истории, культуре и искусстве республики www.soyol.ru. Кинолетопись представлена в двух вариантах: на русском языке и на бурятском языке. В разделе представлен перечень видеосюжетов кинолетописи и их объем.



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