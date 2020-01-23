Жительница Улан-Удэ выследила уличного грабителя

Благодаря неравнодушной горожанке полицейские задержали его по «горячим» следам





В Улан-Удэ благодаря неравнодушной горожанке полицейские по горячим следам задержали уличного грабителя, сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.











Позвонившая в полицию 26-летняя женщина рассказала о том, что, выйдя из кафе, увидела мужчину, убегавшего от прохожей. А 50-летняя женщина, преследовавшая его, требовала вернуть похищенный телефон.Недолго думая, девушка на автомашине бросилась в погоню за злоумышленником. Однако, спустя некоторое время, подозреваемый скрылся во дворе частного дома. Тогда улан-удэнка и позвонила в отдел внутренних дел.Благодаря ее звонку сотрудники патрульно-постовой службы, ориентированные на розыск грабителя, вскоре задержали подозреваемого. В кармане 33-летнего улан-удэнца был обнаружен похищенный мобильный.Злоумышленник рассказал, что прохожая на улице попросила помочь набрать на телефоне номер дочери. Однако он, воспользовавшись представленной возможностью, похитил гаджет и убежал. Ущерб составил более 13,5 тыс рублей.Отметим, подозреваемый, проживающий в Мухоршибирском районе, приехал в город к матери. Мобильный, по его словам, он планировал сбыть. Задержанный уже был судим за преступления имущественного характера. В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за кражу и грабежи в Октябрьском районе.Фото и видео: пресс-служба МВД по Бурятии