Ростех к апрелю определит инфраструктуру для выпуска «Байкала»

Госкорпорация «Ростех», Улан-Удэнский авиазавод и власти Бурятии определят необходимую инфраструктуру для производства легкого многоцелевого самолета «Байкал» ко второму кварталу 2020 года, сообщил ТАСС
глава Бурятии Алексей Цыденов.
Президент России Владимир Путин 15 января поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа.
«На сегодняшний день госкорпорация «Ростех» совместно с Улан-Удэнским авиазаводом и правительством Бурятии определяет необходимую инфраструктуру в рамках промышленного технопарка и существующих площадей У-УАЗ. Соответствующая работа должна завершиться до конца марта», - сказал Цыденов.
Кроме того, Сбербанк России надеется принять участие в проекте по производству легкого многоцелевого самолета «Байкал» на Улан- Удэнском авиационном заводе в Бурятии. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Нам очень нравится тема самолета «Байкал», мы с главой Бурятии Алексеем Цыденовым очень подробно обсуждали проект. И технопарк, в котором будет создан сам самолет, произвел большое впечатление. Мы искренне надеемся поучаствовать в этом проекте», - сказал Ведяхин.
Как сообщали в минпромторге, в России будет создан новый легкий самолет, он придет на смену Ан-2. Воздушное судно создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров. Ранее Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина разработал композитный ТВС-2ДТС.
В начале 2019 года сообщалось, что серийный выпуск воздушного судна «Байкал» планируется в 2022 году, позже стало известно, что сроки начала серийного производства самолета отложены на год. В октябре 2019 года стало известно, что минпромторг заключил контракт с «Байкал Инжиниринг» на НИОКР «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий».
Первый опытный образец «Байкала» был представлен президенту России в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Глава республики напомнил, что президент поручил Минпромторгу РФ производство самолета «Байкал» на базе У-УАЗ.
«В рамках проработки проекта самолет скомплектован полностью из российских компонентов, - отметил Цыденов. - Кроме того, дано поручение Минтрансу России внести изменения в авиационные правила для самолета «Байкал».
В правительстве Бурятии сообщали, что промышленный технопарк, где планируется производство самолета "Байкал", разместится на базе У-УАЗ, на площадке около 18 гектаров.
Воздушное судно создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных пассажирских перевозок. Ранее Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина разработал композитный ТВС-2ДТС.
Фото: egov-buryatia.ru
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