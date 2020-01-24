В Бурятии в соцсетях обворовывают и студентов, и стариков

В полицию республики практически ежедневно поступают заявления пострадавших от излишней доверчивости



Полицейские Бурятии предупреждают жителей республики от излишней доверчивости при общении в социальных сетях. Так, 23 января в полицию Железнодорожного района обратилась студентка одного из ссузов Улан-Удэ, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества.



На ее страничку в социальной сети пришло сообщение от имени родственника с просьбой о займе денег. Не проверив достоверность сообщения, девушка перечислила 6500 рублей на указанный счет. Впоследствии выяснилось, что родственник с подобной просьбой не обращался. Возбуждено уголовное.



А 19 января пенсионерка из села Новая Брянь Заиграевского района получила сообщение на свою страничку в социальной сети от имени знакомой о том, что для начисления надбавки к пенсии необходимо сообщить данные банковской карты. Когда женщина произвела указанные действия, с ее счета были похищены около 19 тыс рублей Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



МВД Бурятии предупреждает жителей республики о том, чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить свои денежные средства, нужно соблюдать простые правила:



1. Проверяйте достоверность поступивших сообщений в социальных сетях: от имени вашего родственника или знакомого нередко действуют злоумышленники.

2. Никому не передавайте свои личные данные и сведения о Ваших счетах и банковских картах. Помните: сотрудники банка никогда не будут выяснять пин-код карты или просить провести какие-либо операции с помощью услуги «Мобильный банк».

3. Если Вам пришло смс-уведомление о блокировке счета, поступила информация о проведении учреждениями социальной защиты каких-либо акций или дополнительных начислений, уточните достоверность информации по телефонам «горячей линии» банка, социального учреждения.

4. Проведите дополнительные беседы с пожилыми родственниками и знакомыми о необходимости связи с вами при получении любой информации финансового характера.

В случае, если Вы стали жертвой или свидетелем противоправных деяний, необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102 или 112.



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