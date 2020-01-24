В Улан-Удэ полиция спасла двух голодных детей из холодной квартиры

Их мать, которая подозревается и в краже, сейчас помещена в следственный изолятор

В Улан-Удэ мать двоих детей задержана сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий 22 января. В ходе проверки выяснилось, что 27-летняя горожанка, бросившая двух маленьких девочек в холодной квартире без еды, является подсудимой по уголовному делу о краже. Женщина помещена в СИЗО, сообщили в МВД по Бурятии.Ужасную ситуацию 12 января выявила инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 Управления МВД России по Улан-Удэ лейтенант полиции Баяна Федорова в ходе очередной проверки семьи, состоящей на профилактическом учете. Ее насторожил тот факт, что мать двоих детей избегает встреч с представителями надзорных органов. Ей пришлось долго стучать в дверь квартиры, где проживает 27-летняя улан-удэнка, после чего из помещения послышался детский голос.Инспектору ПДН удалось выяснить у ребенка, что матери нет дома, в квартире холодно, а дети – девочки, одной из которых 1 год и 9 месяцев, второй - четыре года – с утра ничего не ели. Поняв, что ситуация грозит малолетним опасностью, инспектор вызвала службу МЧС, а также органы опеки и попечительства.Войдя в помещение, представители служб, действительно, обнаружили отсутствие еды в доме, в помещении наблюдалась антисанитария, а у старшей из девочек были воспалены пальцы рук.Несовершеннолетние изъяты из семьи: малышка помещена в Дом ребенка, четырехлетняя девочка – в медучреждение. У нее диагностировано обморожение пальцев рук.Отметим, что в 2019 году злоупотребляющая спиртным горожанка дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, но должных выводов не сделала.В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с органами опеки готовят документы для лишения матери родительских прав.Благодаря решительным действиям инспектора ПДН Баяны Федоровой жизни и здоровью малышек в настоящее время ничего не угрожает. Не допущены возможные более тяжкие последствия, отметили в министерстве.Фото: МВД по Бурятии