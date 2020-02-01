На дне Байкала нашли золото Колчака

В Бурятии завершились съемки кинофильма «Золото империи»

Режиссер фильма, автор популярного фильма «Головар» Юрий Ботоев на этот раз снял киноленту о событиях 100-летней давности. Однако на лавры документально-исторического шедевра он не претендует. Это, скорее, приключенческий фильм с увлекательным сюжетом и неожиданным финалом. Тем временем историки говорят о том, что вымышленные события вполне могут оказаться правдой.Прежде чем говорить о фильме Юрия Ботоева, нужно понять, какие исторические факты легли в основу киносюжета.Золотой запас Российской империи к 1914 году был самым большим в мире и составлял 1 млрд 100 млн рублей. Чтобы сохранить государственные сокровища во время Первой мировой войны, половина золотого запаса была эвакуирована в 1915 году из Петрограда в Казань. После Октябрьской революции деньги попытались вывезти большевики, но им удалось взять только 100 ящиков — в августе 1918 года Казань захватили белые и их чехословацкие союзники.Белые забрали 650 млн рублей, что составляло примерно 490 тонн чистого золота преимущественно в слитках и монетах. Именно оно стало именоваться «золотом Колчака» - по имени адмирала Александра Колчака, провозглашенного в ноябре 1918-го Верховным правителем России. По сей день ходят легенды, что огромная часть золота Колчака была утеряна во время военной смуты. «Клад» с золотыми слитками ищут охотники за приключениями на всем протяжении Кругобайкальской железной дороги – там, где проходил поезд с несметными богатствами.В мистико-приключенческой картине рассказывается, как группа молодых людей по старинной карте начали искать то самое золото белого адмирала.Юрий Ботоев еще на старте понимал, что воссоздать эпоху Гражданской войны будет весьма сложно и дорого.- Бюджет фильма рос с каждым днем. Ведь это фильм с элементами истории - реквизиты, оружие тех лет, кони, скачки, выстрелы, взрывы. И все это вдали от цивилизации. Финальную цену озвучим в день премьеры, - замечает Юрий Ботоев.По слова режиссера, съемки осуществлялись на собственные и спонсорские средства, кроме того, Минкульт Бурятии выделил 3 млн рублей на «доработку фильма».На этот раз режиссер не стал приглашать актеров-любителей, как это было в фильме «Головар». Главные роли в фильме играют актеры Русского драматического театра им. Бестужева.- Чтобы кино окупилось, оно должно встать в прокате в один ряд с отечественными и мировыми фильмами. Это конкуренция за зрителя. Поэтому исполнение должно быть максимально на высоком уровне, какое мы можем продемонстрировать, - считает режиссер.Действие картины происходит на Байкале и в тайге. Сам автор картины изучал версии по поводу исчезновения царского золота, но так и не пришел к какой-то одной.- Я изучал эту проблему, и немыслимых версий здесь масса. Наша история начинается в наши дни и потом будет каким-то образом затрагивать прошлое. Решили сделать отчасти историческое, отчасти приключенческое кино с элементами мистики и погружения в прошлое. Будет возвращение на 100 лет назад – в 1920-й год, в начале которого убили Колчака и неизвестно куда исчезла часть золота, которое было с ним. У нас один из главных героев фильма говорит: «Я ни во что не верю, но и ничего не исключаю». Придерживаюсь этих слов, тем более что это мои слова, вложенные в уста актера. Мы не ставили задачу найти истину. Для этого есть научные экспедиции, документальные фильмы. А это художественное кино со своими канонами.Повторит ли судьбу «Головара», собравшего в интернете более 10 млн просмотров, новый фильм Ботоева, покажет время. Предпремьерный показ его запланирован на вторую половину года – ближе к ноябрьским праздникам.Отметим, что в фильме Ботоева клад будет найден. Тем временем ученые говорят о том, что автор вымышленной истории не так далек от истины.Улан-удэнский краевед, археолог, гидронавт-исследователь озера Байкал Алексей Тиваненко уверяет, что его версия исчезновения и местонахождения золота ближе всех к истине. Он с детства изучал события времен Гражданской войны и маршрут следования поезда Колчака. Ученый утверждает, что в Сибири между большевиками и белочехами было заключено тайное соглашение, по которому часть золота Советская власть забирала себе, а вторую часть белочехи увезли с собой на восток. Однако впоследствии красные специально устроили обвал скал над железной дорогой в попытке остановить поезд с богатствами. Именно тогда из-за крушения поезда несколько вагонов с золотыми слитками оказались на дне Байкала, а остальные эшелоны продолжили свой путь.– Один обвал скал большевики устроили в Иркутской области, между истоком Ангары и станцией Култук, второй – возле станции Байкал. В итоге часть поезда ушла под откос в глубины Байкала - это случилось вблизи станции Моритуй Иркутской области. Еще в 60-е годы старожилы станции, видевшие тот самый поезд своими глазами, показали мне место, куда упали вагоны. Вскоре после катастрофы туда согнали мужчин, жителей станции, заставили нырять и доставать ящики. Людям пришлось подчиниться военным. Они все это вытаскивали, а чехи забирали. А то, что не смогли достать - осталось под водой, – утверждает Алексей Тиваненко.Это место историк запомнил. И не зря. В 2008 году, когда была организована экспедиция на Байкал глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», Алексея Тиваненко пригласили принять в ней участие.Экспедиция стала самым масштабным международным научным проектом по изучению озера Байкал. В числе известных гидронавтов были Владимир Путин, тогда еще премьер- министр, президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, экс-председатель Совета Федерации Сергей Миронов, американский режиссер Джеймс Кэмерон и другие. Бюджет международной научно-исследовательской экспедиции составил свыше 6 млн долларов.Официально говорится только об одной цели погружения – изучение экосистемы, чистоты озера Байкал. Однако Тиваненко уверяет, что был и другой мотив.– Я работал в Байкальском институте природопользования и всю жизнь собирал сведения об озере. Но, конечно, не мог не рассказать о том, что узнал про золото Колчака. В ответ меня спросили: «Сможешь показать то место?». Ответил, что смогу.Во время погружения в 2009 году фрагменты поезда времен Гражданской войны действительно нашлись.– Мы увидели покореженные вагоны, обломки. Многое было засыпано песком. Фрагменты эшелона лежали по всему склону подводного холма. В километре от места падения также были найдены части поезда, ящики с патронами, искореженные рельсы, – вспоминает краевед.В одном месте под камнем что-то блеснуло.- Два слитка оказались под камнями, а манипуляторы у аппарата - всего полтора метра длиной. Вокруг железные фермы вагонов, пролезть не можем. Стали камни разбирать, но поняли, что бесполезно. Только камень возьмем, так аппарат сразу перевешивает и он «клюёт носом». Пытались-пытались – ни в какую. Повернули аппарат, покрутили задним винтом, и песок с поверхности сдуло. Стало ясно, что там лежит слиток золота, видны клейма. Мы сфотографировали все, на снимках хорошо видно, – уверяет исследователь.Два слитка удалось сфотографировать, но достать в силу технической сложности пока не представляется возможным.– Мы доложили в Кремль о находке. В 2010 году в Бурятию приезжал председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он также спустился на дно, убедился, что золото там. Потом еще спускался тогдашний министр финансов Кудрин. Потом приехал Владимир Путин. Он спускался на «Мире-1», а я на «Мире-2», - вспоминает ученый.Однако даже спустя десять лет после обнаружения драгоценности остаются на дне Байкала. После погружений на Байкале аппараты «Мир» еще год проработали на Женевском озере, потом еще два года исследовали «Титаник». Затем срок эксплуатации закончился, их списали. Сейчас эти батискафы стали музейными экспонатами. Других глубоководных аппаратов в стране нет. А значит, пока так и останется загадкой, что именно лежит на дне Байкала среди искореженных вагонов времен Гражданской войны. Есть только догадки.- Дело в том, что из 17 вагонов, отправившихся из Иркутска, до Владивостока доехало всего шесть, чему есть документальные свидетельства, в том числе кадры кинохроники. Остальные 11 вагонов с золотом, получается, лежат на дне Байкала, – предполагает Тиваненко.Василиса Шишкина, «Номер один».