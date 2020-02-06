Прокуратура нашла опасный участок БАМа с провисанием рельсов

Это и другие нарушения ограничивали скорость поездов до 40 км/ч



Наличие негодных подкладок и шпал, провисание рельсов и другие нарушения порядка текущего содержания железнодорожного пути выявлены на перегоне БАМа Дельбичинда-Дабан (ВСЖД) в результате проверки Байкальской транспортной прокуратуры.



«Установлено, что в нескольких случаях скорость поездов на этом участке пути ограничивалась до 40-60 км/ч», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В целях устранения выявленных нарушений начальнику Северобайкальской дистанции пути внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Заместитель начальника дистанции пути привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования), ему назначено наказание в виде административного штрафа.



В настоящее время нарушения законодательства устранены.



Фото: visual.rzd.ru





