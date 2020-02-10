Вблизи Улан-Удэ найдена погибшая бешеная лиса

Она обнаружена в 5 метрах от стелы «Город Улан-Удэ Советский район» по федеральной автотрассе А-340



В Бурятии между Улан-Удэ и пригородным Иволгинским районом 7 февраля найдена погибшая бешеная лиса. Туда немедленно выехала комиссия, произведена дезинфекция места опасной находки, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.



По результатам лабораторных исследований, сегодня методом флуоресцирующих антител выявлен антиген вируса бешенства в патматериале от лисы, обнаруженной в 5 метрах от стелы «Город Улан-Удэ Советский район» по федеральной дороге А-340 в приграничной зоне Иволгинского района и Улан-Удэ.



Для определения эпизоотического очага и неблагополучного пункта, взаимодействия заинтересованных ведомств запланировано внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии. На имя главы республики направлено представление о введении карантина по бешенству в эпизоотическом очаге.



В конце декабря прошлого года ветеринарное ведомство извещало о том, что эпизоотическая ситуация в республике по бешенству животных идет на спад. Тогда последний случай заболевания животного был зафиксирован 27 сентября 2019 года на территории одного из личных подсобных хозяйств улуса Шэнэ-Буса Заиграевского района. Он оставался единственным неблагополучным пунктом в республике. В нем уже был проведен весь комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий.



Однако на днях третий случай бешенства был выявлен в Заиграевском районе, где 5 февраля в местности Тамахтай обнаружена бешеная лиса.



Фото: egov-buryatia.ru/uvet

