В Бурятии жители отрезанного от мира села пять лет ждут новый мост

Когда Зарубино снова свяжут с «большой землей», никто не знает





Село Зарубино в Джидинском районе Бурятии уже несколько лет фактически отделено рекой от автотранспортных линий. По словам местных жителей, пять лет назад ледоход уничтожил старый деревянный мост, а новый не был построен.

- Люди вынуждены выжидать моменты, когда не ходят поезда, и проходить по железнодорожному мосту, что неудобно и небезопасно. Машины проезжать не могут, «скорая» вынуждена останавливаться на берегу у будки перед мостом, - рассказывает родственник жителей села Юрий Стряпунин.По его словам, летом минувшего года через реку появилась понтонная переправа, но к зиме ее убрали. И жители по-прежнему испытывают затруднения.Глава Джидинского района Валерий Цыренов сообщил, что хотя старый мост давно пришел в негодность, летом по договоренности с военными ставятся понтоны, а зимой жители добираются по льду. Что касается нового моста, на него уже разработана проектно-сметная документация и подана в Министерство транспорта РБ.- Ориентировочная смета составляет около 397 млн рублей. Это большая сумма для бюджета республики, поэтому сейчас решается вопрос о финансировании через федеральную программу. В дальнейшем сроки строительства нового моста будут зависеть от финансирования, - прокомментировал Валерий Цыренов.Фото: Юрий Стряпунин