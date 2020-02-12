В Забайкалье таможенники изъяли трамадол

Россиянке, которая везла запрещенные таблетки из КНР, грозит до семи лет лишения свободы



В Забайкалье сотрудники Читинской таможни обнаружили 36 таблеток общей массой более 30 граммов с сильнодействующим веществом я у гражданки России, которая следовала из Китая через пункт пропуска МАПП Забайкальск, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.



Часть таблеток перевозилась в сумке в полимерных баночках, часть - россыпью в косметичке. При опросе женщина призналась, что знала о запрете на ввоз в Россию эти лекарственных средств, поэтому и спрятала их в багаже.



Экспертиза установила, что таблетки содержат сильнодействующее вещество – трамадол, которое включено в список сильнодействующих и ядовитых веществ, запрещенных к ввозу и обороту на территории России.



Читинская таможня в отношении гражданки России возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК России (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Трамадол - синтетический опиоидный анальгетик центрального действия, который широко применяется для обезболивания в терапии и хирургии. Большие дозы этого препарата вызывают наркотическое опьянение. Постоянное применение трамадола ведет к повышенному внутричерепному давлению, эпилепсии, нарушению функции почек. Препарат запрещен к свободному распространению на территории Российской Федерации.



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