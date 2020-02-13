Минздрав Бурятии нехотя признал дефицит масок

Ранее они импортировались из КНР, а сейчас их скупают граждане Монголии, сетуют в ведомстве



Дефицит медицинских масок, возникший на фармацевтическом рынке Бурятии, связан с закупом масок в больших количествах гражданами Монголии и с активностью жителей республики для защиты от короновируса. Такую информацию минздрав региона предоставил омбудсмену республики Юлии Жамбаловой, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.



При этом парадокс заключается в том, что страной - производителем основного объема реализуемых в республике медицинским масок являлся Китай, теперь в связи с прекращением поставок из КНР увеличилась нагрузка на отечественных производителей.







Согласно информации минздрава, в феврале в аптечные сети Бурятии поступило 120 тыс штук медицинских масок, к концу февраля ожидается поставка еще 150 тыс штук. При этом, в январе-феврале



С организациями оптовой и розничной фармацевтической торговли Бурятии проведено рабочее совещание, в котором приняла участие омбудсмен. Аптечным сетям предложено ограничить отпуск медицинских масок физическим лицам не более 30 штук в руки, установить максимальную розничную надбавку не более 30%. Кроме того, аптекари должны рекомендовать населению антисептические гели для рук и оксолиновую мазь.



Любопытно, но,





Фото: Синьхуа Дефицит медицинских масок, возникший на фармацевтическом рынке Бурятии, связан с закупом масок в больших количествах гражданами Монголии и с активностью жителей республики для защиты от короновируса. Такую информацию минздрав региона предоставил омбудсмену республики Юлии Жамбаловой, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.При этом парадокс заключается в том, что страной - производителем основного объема реализуемых в республике медицинским масок являлся Китай, теперь в связи с прекращением поставок из КНР увеличилась нагрузка на отечественных производителей.Согласно информации минздрава, в феврале в аптечные сети Бурятии поступило 120 тыс штук медицинских масок, к концу февраля ожидается поставка еще 150 тыс штук. При этом, в январе-феврале выявлен рост цен на это средство индивидуальной защиты в связи с повышением цены поставщиками.С организациями оптовой и розничной фармацевтической торговли Бурятии проведено рабочее совещание, в котором приняла участие омбудсмен. Аптечным сетям предложено ограничить отпуск медицинских масок физическим лицам не более 30 штук в руки, установить максимальную розничную надбавку не более 30%. Кроме того, аптекари должны рекомендовать населению антисептические гели для рук и оксолиновую мазь.Любопытно, но, как сообщал «Номер один» , буквально три назад минздрав республики транслировал официальный оптимизм относительно ситуации с масками. Тогда, в аптеках Бурятии, по его данным, имелся двухнедельный запас медицинских масок. Однако омбудсмену, в отличие от СМИ, ведомство призналось в дефиците.Фото: Синьхуа