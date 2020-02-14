Запас масок в аптеках Бурятии составляет 90 тыс штук

Дефицит сохраняется, но ажиотажный спрос на них падает







В Бурятии, по данным мониторинга минздрава, на вечер 13 февраля общий запас медицинских масок в аптечной сети республики составил 90 тыс штук, сообщает сайт ведомства. Больше всего масок осталось в аптеках ИП Батуева - 68 тыс, и «Бурят-Фармации» - 3 тыс. Сегодня в аптеки «Бурят-Фармации» поступят 10 тыс масок.



Правительством Бурятии достигнута договоренность с минпромторгом России на поставку дополнительно 500-700 тыс штук. Противовирусные препараты представлены в достаточном объеме и ассортименте.



В минздраве затруднились потребность республики в масках, признав, что «их дефицит сохраняется, но ажиотажный спрос падает». Судя по всему, спрос снизится сейчас еще из-за продления до 26 февраля карантина в школах.



Вместе с тем, напомним, что



К слову, власти Забайкальского края во время мониторинга цен на маски не зафиксировали их роста. Об этом сегодня во время брифинга рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края – министр экономического развития Александр Бардалеев.







В настоящее время в аптечных организациях региона цена на медицинские маски варьируется от трех до восьми рублей, в среднем одна маска обходится в 5,5 руб. Факты роста цен не выявлены.



«Дефицит масок в аптечных организациях Читы, создавшийся в конце января из-за повышенного спроса, практически устранен. Сейчас в наличии в аптеках Читы- 58 тыс масок, в районах - еще 90 тыс. Всего потребность в масках в регионе обеспечена более чем на 81%» - отметил Бардалеев.



Также в крае не зафиксирован рост цен на противовирусные и антисептические препараты, как от поставщиков, так и в рознице, сообщил официальный портал региона.



Как-то у соседей и информация более четкая, и ситуация в аптеках более приятная. Видимо, эмигрировавшие из Бурятии в Забайкалье Бардалеев и Кожевников эффективно работают.



Кстати, в помощь покупателям - адреса аптек «Бурят-Фармации»:



ул. Дальневосточная, 7,

ул. Боевая, 5г,

ул. Балтахинова, 17,

ул. Сухэ-Батора, 16а,

ул. Гагарина, 27

Адреса аптек ИП Батуева МР:

ул. Туполева, 16,

ул. Камова, 25,

ул. Керамическая, 1,

ул. Ключевская, 39б,

ул. Пушкина, 12а.



Фото: Синьхуа и 75.ru В Бурятии, по данным мониторинга минздрава, на вечер 13 февраля общий запас медицинских масок в аптечной сети республики составил 90 тыс штук, сообщает сайт ведомства. Больше всего масок осталось в аптеках ИП Батуева - 68 тыс, и «Бурят-Фармации» - 3 тыс. Сегодня в аптеки «Бурят-Фармации» поступят 10 тыс масок.Правительством Бурятии достигнута договоренность с минпромторгом России на поставку дополнительно 500-700 тыс штук. Противовирусные препараты представлены в достаточном объеме и ассортименте.В минздраве затруднились потребность республики в масках, признав, что «их дефицит сохраняется, но ажиотажный спрос падает». Судя по всему, спрос снизится сейчас еще из-за продления до 26 февраля карантина в школах.Вместе с тем, напомним, что общественный мониторинг выявил кроме дефицита масок выявил и случаи завышения цен на них.К слову, власти Забайкальского края во время мониторинга цен на маски не зафиксировали их роста. Об этом сегодня во время брифинга рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края – министр экономического развития Александр Бардалеев.В настоящее время в аптечных организациях региона цена на медицинские маски варьируется от трех до восьми рублей, в среднем одна маска обходится в 5,5 руб. Факты роста цен не выявлены.«Дефицит масок в аптечных организациях Читы, создавшийся в конце января из-за повышенного спроса, практически устранен. Сейчас в наличии в аптеках Читы- 58 тыс масок, в районах - еще 90 тыс. Всего потребность в масках в регионе обеспечена более чем на 81%» - отметил Бардалеев.Также в крае не зафиксирован рост цен на противовирусные и антисептические препараты, как от поставщиков, так и в рознице, сообщил официальный портал региона.Как-то у соседей и информация более четкая, и ситуация в аптеках более приятная. Видимо, эмигрировавшие из Бурятии в Забайкалье Бардалеев и Кожевников эффективно работают.Фото: Синьхуа и 75.ru