Запас масок в аптеках Бурятии составляет 90 тыс штук

В Бурятии, по данным мониторинга минздрава, на вечер 13 февраля общий запас медицинских масок в аптечной сети республики составил 90 тыс штук, сообщает сайт ведомства. Больше всего масок осталось в аптеках ИП Батуева - 68 тыс, и «Бурят-Фармации» - 3 тыс. Сегодня в аптеки «Бурят-Фармации» поступят 10 тыс масок.
Правительством Бурятии достигнута договоренность с минпромторгом России на поставку дополнительно 500-700 тыс штук. Противовирусные препараты представлены в достаточном объеме и ассортименте.
В минздраве затруднились потребность республики в масках, признав, что «их дефицит сохраняется, но ажиотажный спрос падает». Судя по всему, спрос снизится сейчас еще из-за продления до 26 февраля карантина в школах.
Вместе с тем, напомним, что общественный мониторинг
выявил кроме дефицита масок выявил и случаи завышения цен на них.
К слову, власти Забайкальского края во время мониторинга цен на маски не зафиксировали их роста. Об этом сегодня во время брифинга рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края – министр экономического развития Александр Бардалеев.
В настоящее время в аптечных организациях региона цена на медицинские маски варьируется от трех до восьми рублей, в среднем одна маска обходится в 5,5 руб. Факты роста цен не выявлены.
«Дефицит масок в аптечных организациях Читы, создавшийся в конце января из-за повышенного спроса, практически устранен. Сейчас в наличии в аптеках Читы- 58 тыс масок, в районах - еще 90 тыс. Всего потребность в масках в регионе обеспечена более чем на 81%» - отметил Бардалеев.
Также в крае не зафиксирован рост цен на противовирусные и антисептические препараты, как от поставщиков, так и в рознице, сообщил официальный портал региона.
Как-то у соседей и информация более четкая, и ситуация в аптеках более приятная. Видимо, эмигрировавшие из Бурятии в Забайкалье Бардалеев и Кожевников эффективно работают.
Кстати, в помощь покупателям - адреса аптек «Бурят-Фармации»:
ул. Дальневосточная, 7,
ул. Боевая, 5г,
ул. Балтахинова, 17,
ул. Сухэ-Батора, 16а,
ул. Гагарина, 27
Адреса аптек ИП Батуева МР:
ул. Туполева, 16,
ул. Камова, 25,
ул. Керамическая, 1,
ул. Ключевская, 39б,
ул. Пушкина, 12а.
Фото: Синьхуа и 75.ru
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