Мэр Улан-Удэ ждет предложений по развитию жилищного строительства

В столице Бурятии в очереди на жилье стоят свыше 17 тыс человек



Мэр Улан-Удэ Игорь Штутенков дал поручение профильному комитету городской администрации представить предложения по развитию жилищного строительства, сообщили в пресс-службе муниципалитета.



«Актуальными остаются вопросы городской очереди на улучшение жилищных условий. На текущую дату в очереди - свыше 17 тыс человек. В связи с этим поручаю Комитету по строительству представить предложения по альтернативному развитию сектора жилищного строительства, в том числе с применением механизма некоммерческого найма жилья», - заявил Игорь Шутенков в ходе совещания по итогам работы в 2019 году комитетов по строительству и по архитектуре и градостроительству администрации.



Оценивая работу Комитета по строительству, Игорь Шутенков отметил, что в городе по сравнению с 2018 годом почти на 30 проц увеличился объем выполненных работ. Из общего объема работ основная доля пришлась на строительство зданий – 55,7 проц и инженерных сооружений – 45 проц. Также, по его словам, несмотря на снижение объемов жилищного строительства, в прошлом году значительно увеличились объемы строительства за счет бюджетных средств.



«Основными социальными проектами в прошлом году являлись реконструкция гимназии № 33, строительство 10 детских садов, крупные инвестиционные проекты сферы здравоохранения и просвещения – национальная библиотека, онкодиспансер и другие. Есть задел на этот год - это и гуманитарный лицей, и уже почти возведенные два детских садика. На очереди еще три детских сада», - отметил мэр Улан-Удэ.



Также решены актуальные вопросы по модернизации коммунальной инфраструктуры города, в том числе в отдаленных микрорайонах и многое другое.



Кроме того, город активно принимал участие в государственных программах, направленных на улучшение жилищных условий граждан. В рамках программы по ликвидации аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы планируется обеспечить жильем 3,7 тыс горожан. В 2019 году 16 семей уже получили средства на покупку жилья на общую сумму 24 млн рублей.



Сейчас прорабатывается вопрос по участию городских проектов в других федеральных программах, в том числе по сейсмоусилению жилых домов и зданий жизнеобеспечения.

Серьезным заделом у застройщиков жилья, по словам мэра, будет являться реализация социального проекта по «дальневосточной ипотеке».



Игорь Шутенков отметил, что сейчас тенденция развития городов направлена на освоение новых территорий и реновацию старых. И наш город, по его словам, не является исключением. Основные проекты жилищного строительства реализуются в рамках комплексного освоения. Это - территории юго-запада и юго-востока Октябрьского района, центральные части Советского и Железнодорожного районов. Общая площадь комплексного освоения территорий с учетом развития застроенных территорий в трех районах составляет 123 гектара. Для дальнейшего развития этих проектов необходимо обеспечение территорий инженерной инфраструктурой. Также предстоит серьезная работа по инженерной подготовке к развитию центральной исторической части города.



«Строительная отрасль отражает состояние инвестиционной привлекательности нашего города. В текущем году нашим строителям предстоит большая серьезная работа. Общий объем предстоящих капитальных вложений составит около 4 млрд рублей. Это значительно больше объемов, выполненных в предыдущие годы», - отметил мэр.



В связи с этим, он поручил Комитету по строительству и подведомственному учреждению «Улан-Удэстройзаказчик» уделить особое внимание контролю за качеством выполнения строительно-монтажных, дорожных работ и начинать его уже на начальных этапах строительства.



«Необходимо уделить особое внимание своевременной сдаче объектов и подготовке всех необходимых документов, достижению показателей результативности в рамках реализации национальных проектов. И, конечно, вы должны стать генератором доходов городского бюджета», - резюмировал мэр.



Наиболее значимой, по словам мэра, в работе Комитета по архитектуре и градостроительству в прошлом году была подготовка изменений в Генеральный план Улан-Удэ. Проект изменений в генплан города рассмотрен федеральными и республиканскими органами власти, а также на публичных слушаниях. Он планируется к утверждению на сессии горсовета в апреле этого года. Будущие изменения позволят обеспечить устойчивое развитие города, направленное, в том числе, на увеличение площади рекреационных зон, сбалансированное развитие объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.



«Пример этой недели, когда наши детишки не ходят в школу, социальные объекты не заняты - пробки на дорогах резко уменьшаются. Поэтому сбалансированный генеральный план по инженерной, транспортной инфраструктуре и социальным объектам должен стоять на первом месте, - подчеркнул мэр. - Опираясь на этот документ, комитет в своей деятельности должен формировать новый подход к развитию города - создание комфортной городской среды».



Еще одним важным документом, над которым будет работать комитет, является проект изменений в правила землепользования и застройки города. В этом году должны пройти публичные слушания по документу. В связи с этим, мэр поручил комитету организовать в районах города экспозиции этого проекта, чтобы всем желающим могла быть доступна информация о готовящемся градостроительном зонировании, как в отношении всего города, так и отдельных его территорий.



Кроме того, Игорь Шутенков дал поручение продолжить работу по актуализации сведений, содержащихся в федеральной информационной адресной системе, а также подготовить предложения по увеличению доходной части городского бюджета за счет размещения рекламы.



По итогам выполненных задач, с учетом оценки представителей республиканских органов власти, профессионального сообщества, мэр Улан-Удэ предложил признать работу комитетов удовлетворительной. «Работа этих двух комитетов важна для жизни нашего города в целом, для экономики нашего города, да и для каждого горожанина, в частности. Важность этой работы подтверждается тем, что в шестом созыве горсовета наших депутатов сформирован и приступил к работе Комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию», – подчеркнул Игорь Шутенков.



Фото: ulan-ude-info.ru





