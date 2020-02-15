В Улан-Удэ управляющие компании собирают с жителей двойную плату за мусор

"Экоальянс" активно выставляет свои счета за мусор, а хитрые «управляшки» - свои



В столице Бурятии нарастает «волна» недовольства людей тем, что с них берут двойную оплату за вывоз мусора. В 2019 году в Бурятии запустили «мусорную» реформу. С 1 апреля того года «мусорные» полномочия перешли к компании «ЭкоАльянс». Она стала оператором по обращению с ТКО по всей Бурятии. Люди столкнулись с тем, что регоператор активно выставляет им свои счета за мусор. Но многие «управляшки» не отказались от этих денег, как планировалось, и продолжают выставлять счета за те же самые услуги.



Прообещавшиеся



До начала работы «ЭкоАльянса» вывоз мусора из жилмассивов находился в ведении «управляшек». Эти расходы были составной частью их тарифа. Когда многоквартирный дом заключал договор с «управляшкой», в Перечне работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (он является приложением к договору) присутствовали специальные строчки по вывозу, утилизации ТКО и крупногабаритного мусора.



С появлением «мусорного» регоператора управляющие организации и ТСЖ республики были обязаны исключить данные строчки. Другими словами, ежемесячные суммы оплаты за управление домом должны были снизиться.



В газету «Номер один» начались обращения граждан, а также председателей советов многоквартирных домов о том, что граждане так и не дождались снижения цифр в квитанциях. Хотя потребители ждали снижения, начиная с 1 апреля 2019 года. Сначала думали, что уменьшение оплаты не произошло из-за сбоев при старте «мусорной» реформы. Но когда цифры не изменились даже в счетах, выставленных за ноябрь- декабрь 2019-го, люди вступили в войну за свои деньги.



Власти республики публично обещали, что будут следить, чтобы после начала работы «ЭкоАльянса» бурятские «управляшки» снизили цифры в своих счетах.



«Все управляющие компании уведомлены через надзорные органы о том, что они обязаны исключить строку «вывоз ТКО» и что пройдут массовые проверки всех без исключения управляющих компаний по этому поводу», - выступал на одном из заседаний в парламенте республики Евгений Коркин, первый заместитель министра строительства Бурятии, председатель комитета по финансово-экономической и жилищной политике министерства.



Он же отмечал сопротивление со стороны «управляшек» - «достаточно много информации стекается на тему, что многие управляющие компании пытаются схитрить: строку убрать, а деньги оставить».



Если вести речь конкретно о бурятской столице, то здесь, образно говоря, чуть ли не клялись на Уставе города, что «управляшки» таки снизят свои тарифы. В 2019 году, после начала работы «ЭкоАльянса», в стенах мэрии неоднократно проходили пресс-конференции, на которых рассказывали, что муниципалитет будет жестко следить за этим. Так, об этом регулярно говорил Алексей Тулонов, работавший тогда начальником отдела благоустройства комитета городского хозяйства.



В итоге обещания, данные народу республиканскими и муниципальными чиновниками, выглядят очень неубедительно.



Люди возмущены: «Где снижение?»



- Я каждый месяц плачу за ЖКХ. У меня есть все квитанции за 2019 год. Посмотрите… - пожилая женщина, пришедшая в редакцию газеты «Номер один», открывает сумку и достает аккуратно сложенные кассовые чеки.



Чеки на термобумаге еще не успели выцвести. Они свежие. Их ровно 12 штук, по количеству месяцев в году.



Пенсионерка живет в Улан-Удэ по ул. Коммунистической, 41. Это известный многим дом в центре города у трамвайной остановки «Площадь Советов», возле магазина «Белочка». Каждый чек у нее подписан – за какой месяц была эта оплата.



- В начале месяца я плачу за прошедший, стараюсь не задерживать, чтобы, не дай бог, не было долгов, - рассказывает о своей жизни улан-удэнка. Ее дом обслуживает ООО «Жилищный участок-1».



Март 2019 года – последний дореформенный месяц. По услуге «содержание и текущий ремонт жилого помещения» она оплатила начисленные 967,38 рубля. За декабрь 2019 года ей начислили также 967,38 рубля.



- Где обещанное снижение? - возмущена пожилая горожанка.



Акцентируем внимание уважаемых читателей, что требование к «управляшкам» исключить из своего тарифа «мусорную» составляющую не является придумкой правительства Бурятии или мэрии Улан-Удэ. Это требование федерального закона. Тариф надо было снизить, начиная с месяца, когда полномочия на оказание услуги по вывозу мусора перешли к «мусорному» регоператору.



РФ особо указывает, что «для такого изменения размера платы за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме».



Мы попросили мэрию Улан-Удэ дать разъяснения, почему «управляшки» не снизили тарифы. Для иллюстрации положения привели ООО «Жилищный участок-1» и сообщили цифры, которыми поделилась пенсионерка. Чтобы мэрия могла уточнить информацию, даже указали адрес расположения «управляшки» - ул. Димитрова, 6. Дом, в котором проживает пенсионерка, не указывали.



Нельзя сказать, что мэрия не отреагировала. Запрос переслали в муниципальную жилищную инспекцию (МЖИ). Та решила проверить тарифы по дому на ул. Димитрова, 6. В МЖИ решили, что это адрес дома, жители которого жалуются на нарушения, а не офис «управляшки».



Однако «анекдотичная» проверка выявила, что «управляющей организацией не исключена из размера платы за содержание жилого помещения стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО». Ведомство сказало, что готовится перерасчет платы.



- Исполнение указанного перерасчета взято на контроль, – заверила МЖИ в своем ответе.



И это притом что муниципальные и республиканские власти постоянно говорили, что контролируют ход «мусорной» реформы. В итоге же на случайно указанном адресе, где, помимо прочего, заседает и сама «управляшка», выявлена переплата за мусор. Вот так сюрприз.



«Двойные стандарты» жилинспекции



Также в своем ответе на запрос газеты МЖИ разъяснила, что по вопросам нарушений жилищного законодательства улан-удэнцам необходимо обращаться к ним по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 214.



Между тем Нелли Сибиданова, председатель совета дома по ул. Овражной, 24, обратилась в МЖИ еще в декабре 2019 года. Подняла вопрос о мусоре и тарифе ООО «ЖЭУ-6». Она в числе тех, кто обратился в редакцию «Номер один» с проблемой двойной оплаты за отходы.



«В приложении к вашему обращению не представлены копии документов, подтверждающих тот факт, что в период с 01.04.2019 управляющая организация ООО «ЖЭУ-6» производит начисление и взимает плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов. В отсутствие указанных документов основания для выдачи законного и исполнимого предписания в отношении ООО «ЖЭУ-6» отсутствуют», - ответило ей ведомство.



Для сравнения. При проведении «анекдотичной» проверки по ул. Димитрова, 6, ведомство почему-то не говорило, что редакция газеты не предоставила копии каких-то документов.



«Номер один» просто указал, что «управляшка» в марте (до «мусорной» реформы) и в декабре (после нее) начисляла пенсионерке 967,38 рубля. Без всяких «приложенных документов» МЖИ проявила активность - прошла проверка, зафиксированы нарушения закона, и жильцы получат перерасчет.



По одной «управляшке» МЖИ не нужны документы, по другой нужны… Как это понимать? Двойные стандарты?



Битвы за справедливость



У председателей домов, реально стоящих на страже интересов жителей, много разных историй о тарифах «управляшек». Например, Клара Федорова, председатель совета дома по бульвару Карла Маркса. 15 А, вынуждена была разбираться с улан-удэнскими «коммунальными коммерсантами».



- У нас в тарифе «ЖЭУ-4» вывоз мусора составлял 2,19 рубля. Они убрали только 50 копеек. Я спрашиваю, а почему убрали так мало, нас это не устраивает. Должны убрать 2,19 рубля, - рассказывает она.



Женщина показывает приложение к договору управления, в котором отражены работы, услуги «ЖЭУ-4». По каждой указана стоимость. Итоговый тариф – 15,57 рубля за квадратный метр.



- И они убрали. Смотрите, я настояла, чтобы они это написали прямо тут, - указывает Клара Федорова на итоговую, самую нижнюю строку тарифной таблицы. Дореформенный тариф там зачеркнут, и около него написан новый - 13,38 рубля за квадратный метр «с 01.04.19».



В итоге она заставила «управляшку» заверить внесенное изменение еще одной печатью и росписью. Председатель отстояла интересы родного дома. Но далеко не всем удается подобное.



Власть: «Люди сами виноваты»



По сведениям МЖИ Улан-Удэ, ряд «управляшек» лишь частично исключили из своих тарифов «мусорную» составляющую. По итогам внеплановых проверок за подобные нарушения управляющим организациям было выдано восемь предписаний. Некоторые не соглашаются с ними и пытаются оспорить в суде. Так поступило ООО «Ангара», но проиграло в двух судебных инстанциях.



- По районам республики таких нарушений мы не выявляли. Не можем сказать, что были массовые нарушения, - охарактеризовала положение Ирина Ахандаева, замруководителя Госстройжилнадзора Бурятии по жилищному надзору (главный государственный жилищный инспектор республики).



Чтобы не снижать тариф, «управляшки» придумали такой метод. Расходы по мусору отменяют, но на эквивалентную сумму наценяется, например, содержание придомовой территории. Для узаконения этой схемы в доме проводится собрание собственников, оформляется протокол.



Сложно сказать, сколько процентов собраний являются фальшивыми, с фальсифицированными подписями граждан в протоколах. Ведь в последние годы таких историй все больше.



- К нам обратились жители одного дома с жалобой на непонижение тарифа. Управляющая организация представила информацию о якобы проведенном собрании. Но жители сказали, что его не было. Госстройжилнадзор обратился в Советский районный суд о признании собрания недействительным. Если суд признает протокол недействительным (т. е. вступит в силу такое решение. – Прим. ред.), то действия управляющей организации можно расценить как мошенничество. Материалы будут направлены в МВД, - отметила Ирина Ахандаева.



Впрочем, сказать точно, сколько жителей Бурятии или сколько многоквартирных домов реально переплачивают «управляшкам», практически невозможно. Ведь большинство жителей не отличаются активностью и просто не хотят разбираться в коммунальных хитросплетениях. А у тех, кто все-таки отважился, далеко не у каждого хватит терпения и сил дойти до конца.



Петр Санжиев, «Номер один».