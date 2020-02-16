Частные детсады в Улан-Удэ берут до 40 тысяч рублей

Частные учреждения города посещают порядка 5,6 тысяч детей



Отдать малыша в государственный детский сад или частный? В Монтессори или в Вальдорфский? А может, выбрать домашний или просто оставить с няней? Сегодня мамы задумываются об этом едва ли не над колыбелью новорожденного. Еще бы, ведь от того, как пройдет дошкольное детство малыша, во многом зависит то, как сложится его дальнейшая судьба. И если раньше особого выбора не было: или отдавай в районный сад, или, если нет бабушек, бросай работу и сиди дома, то теперь появляется все больше нестандартных детских садиков с альтернативной программой, причем не только дорогих частных, но и государственных по вполне приемлемым ценам. В Улан-Удэ частные садики есть на любой вкус и кошелек – тариф в некоторых превышает среднюю зарплату в регионе.



В 2019 году частным детским садам в Бурятии оказана господдержка почти на 200 млн рублей. Известно, что в республике в последние годы остро стоит вопрос нехватки детских дошкольных учреждений образования, в очереди в них в прошлом году стояли 12 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет. Для поддержки частных садов глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал введение субсидий для предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования. Было принято решение о доплате частным детским садам за содержание и обучение каждого ребенка, чтобы стимулировать создание дополнительных мест.



- В 2019 году 25 лицензированных частных детских садов, где осуществляется образовательная программа, получили поддержку на сумму более 142 млн рублей. Еще 45 частным садам, где реализуется программа по присмотру и уходу за детьми, определена финансовая поддержка на сумму более 52 млн рублей, - сообщили в Министерстве образования. Всего эти частные учреждения посещают порядка 5,6 тыс. детей.



600 долларов в месяц



Как показал опрос частных садов, цены на услуги стартуют от 9000 рублей. Самым дорогим оказался детсад Монтессори – от 34 до 40 тыс. в месяц. Метод Монтессори основан на «свободе воли ребенка в специально подготовленной окружающей среде».



- Мир современного ребенка действительно насыщен копиями, и иногда скверными, предметов, которые есть в мире взрослых. Например, игрушечная стиральная доска или набор пластмассовых молоточков… Не лучше ли дать в руки ребенку настоящую посуду и предоставить возможность ее мыть. Таким образом удовлетворить его потребность в действии и позволить осваивать реальный окружающий мир. Осмысленное действие – вот что важнее детям во сто крат, чем любая игра в куклы, - рассказывает соучредитель и руководитель Монтессори-центра и школы, мама троих детей Олеся Астафьева.



Сейчас группы обычно делятся по возрастам - 0 - 3 года и 3 - 6 лет. Логическим продолжением такого обучения может стать начальная школа, но из-за жестких стандартов российского образования с этим все сложно: работают либо экспериментальные площадки на базе обычных школ (но это редкость), либо частные школы, которые занимаются по Монтессори, хотя «на бумаге» являются обычными, либо семейные школы. Обучение по системе Монтессори заканчивается в 10 - 12 лет.



- Ребенку, привыкшему заниматься в Монтессори-группе, бывает непросто в обычном классе, где дети сидят за партами и все вместе делают одно и то же. К тому же у него совсем другое отношение к педагогу — не как к авторитету, а как к помощнику. Так что, помимо всего прочего, шансов повстречать своего Учителя у него меньше. С точки зрения отношений со сверстниками, тоже не все так просто: в классической Монтессори-системе дети не играют в ролевые игры, они только занимаются, причем индивидуально. Поэтому договариваться и помогать они умеют, а вот играть вместе и дружить им только предстоит учиться, - говорит психолог Марина Раднаева.



Метод не подходит родителям, которые внутренне не готовы отпустить ребенка «в свободное плавание». В Монтессори-группе может быть трудно подвижным, активным, неусидчивым детям. И еще, если у ребенка проблемы с социализацией, то они могут усугубиться, потому что дети мало общаются между собой.



В сад по франшизе



Лицензированных частных садов в городе должно быть больше, уверена директор сети «Волшебный гном» Светлана Гыргенова. В этой сети сейчас пять заведений, и это не предел.



- Хочется, чтобы детские сады «Волшебный гном» открылись по всей России и в ближайшем зарубежье. Для достижения этой мечты в августе сделаны первые шаги – мы подали документы для упаковки бизнес-кейса сети «Волшебный гном» под франшизу. Сейчас ее тестирует мой супруг, ранее он не имел никакого отношения к садам. Он

И открывает два новых адреса. Я его консультирую, и мы отрабатываем все моменты. Приезжаю, даю советы, смотрим, - рассказывает Светлана.



Несмотря на молодость франшизы, интерес к продукту проявляют и районы, и соседние города.



- Интерес есть, но я очень требовательная к франчайзи. Специального опыта здесь не нужно. У нас есть специальная программа, в которую вбивается количество жителей, площадь помещения и количество детей – отсюда высчитываются вложения, - делится предпринимательница.



По словам Светланы, в Улан-Удэ частные детсады находятся в разных условиях: «Цены у всех «частников» разнятся, потому что у кого-то помещение свое, у кого-то в аренде. К примеру, один «квадрат» помещения в аренду стоит от 500 рублей. У нас сады большие – от 200 «квадратов». Поэтому плата за наш сад не может быть меньше 14 тысяч. Это и игрушки, и образовательные материалы».



Новым направлением в сети стали бурятские группы, где процесс обучения идет полностью на бурятском языке.



- Мы столкнулись с проблемой кадров. Очень мало воспитателей, говорящих на бурятском и имеющих профильный опыт. Есть такая тенденция, что в сады приходят учителя, которые переучиваются. У нас работает заслуженный учитель России. Она вышла на пенсию и пришла к нам вместе с внуками, - говорит Светлана.



В общем, дошкольное образование в Бурятии только-только начинает первые шаги в качестве коммерческого продукта. Да, уже есть конкуренция и разные ценовые категории услуг, однако накопившиеся в этой сфере проблемы «рыночный» разворот пока не решает. Впрочем, с учетом строительства новых садов и ростом рождаемости, который прогнозируют в связи с усилившейся в последние годы поддержкой молодых семей, рынок частных детсадов рано или поздно станет более существенным и масштабным.



Леонид Григорьев, «Номер один».