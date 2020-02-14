В анализах Георгия Кушиташвили нашли следы кокаина

Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина. Об этом во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается жалоба на арест спортсмена, сообщила прокурор.
«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования, согласно которым в его моче обнаружены следы кокаина», - цитирует ее ТАСС
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Также суд обратил внимание на то, что медики на руке у боксера после его задержания обнаружили след от укола, однако Кушиташвили не смог объяснить этот факт. «В МВД по району Хамовники был осмотрен в 7 часов 48 минут врачом психиатром, его заключение - видимые телесные повреждения, по проекции локтевой вены след, запаха алкоголя изо рта нет», - огласил материалы судья.
Федерация бокса России намерена пожизненно дисквалифицировать Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев после того, как стало известно, что результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили свидетельствуют об употреблении им кокаина.
«Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили - это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня», - сказал Кремлев.
Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до 1/4 финала.
Отметим, в Бурятии не верят в виновность спортсмена. С просьбами и заявлениями об объективном расследовании дела выступили глава и парламент Бурятии, омбудсмен республики, не говоря об общественности. И не только спортивной.
Фото: Минспорта Бурятии
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