В Бурятии скандальная больница получила дальневосточный бонус

В районную больницу в Гусиноозерске в рамках президентской «дальневосточной» субсидии, право на которую Бурятия получила после перехода в Дальневосточный федеральный округ по Указу Президента РФ Владимира Путина приобретено новое медицинское оборудование: рентген аппарат, флюорографическая станция и УЗИ-аппараты.
Вся техника установлена и работает. Исследования записываются в цифровом варианте и сразу заносятся в электронную медицинскую карту пациента, что создает удобства для врачей и пациентов. Общая стоимость приобретенного оборудования составляет 22,9 миллионов рублей.
Оснащение больницы сканерами ультразвуковой диагностики экспертного класса и современным рентгеновским оборудованием позволит значительно повысить качество и доступность медицинской помощи, обеспечить раннюю диагностику туберкулеза, злокачественных новообразований и других социально-значимых заболеваний.
Также в этом году в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», первичное сосудистое отделение Гусиноозерской центральной районной больницы получило 17 единиц оборудования, которое позволило повысить качество оказания медицинской помощи для пациентов. Была оснащена палата интенсивной терапии: установлены функциональные кровати, аппарат для искусственной вентиляции легких. Для комфортного пребывания пациентов в отделении приобретены 5 прикроватных кресел с высокими спинками и опускающимися подлокотниками.
Напомним, как недавно писал «Номер один», проверка Счетной палаты выявила
в Гусиноозерской ЦРБ множество финансовых нарушений. В их числе: неправомерные выплаты и начисления по оплате труда работникам, нецелевое расходование средств и другое.
Фото: egov-buryatia.ru
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