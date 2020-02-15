В Бурятии ветераны Афганистана почтили память войны

В Улан-Удэ состоялся ежегодный траурный митинг

Союз ветеранов Афганистана по Республике Бурятия 15 февраля провел встречу памяти на 31-ю годовщину вывода войск. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск ушла из охваченной войной страны. Афганистан прошли многие жители Бурятии.Напомним, одна из улиц Улан-Удэ названа в честь проживавшего там Александра Мокрова, бойца 154-го батальона спецназа ГРУ. Он героически воевал в Афганистане, но нелепо погиб при неудачной переправе через горную реку. Его память в городе увековечена также мемориальными досками на улице Мокрова 19, и на корпусе Бурятского лесопромышленного колледжа, где он учился.По традиции, перед ветеранами выступили официальные лица республики, произнеся поздравления и торжественные речи.- Находясь в Афганистане, в Сирии и других местах, наши защитники всегда выполняют свой воинский долг, обеспечивая безопасность и нашей Российской Федерации, и благополучие во всем мире, - заявил федеральный инспектор по РБ Сергей Ромахин.Участники событий Афганистана не считают, что воевали зря.- Разговор о том, нужна или не нужна была война, странный для военного. Есть присяга, есть приказ. Мы воевали не за афганский народ, а за самих себя. Если бы наркотрафик, который шел через Афган, попал бы в Советский Союз, многие бы не родились, а мы прекратили этот трафик. При этом мы воевали не с афганским народом, а с бандформированиями, которые обучали и финансировали США, страны Европы, - говорит замкомандира группы спецназа, кавалер ордена Красной звезды Сергей Батурин.