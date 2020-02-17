Александр Богомоев – чемпион Европы

Российский борец вольного стиля Александр Богомоев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Риме, сообщает ТАСС-спорт
. В финальном поединке 30-летний Богомоев выиграл у 28-летнего грузина Бека Ломтадзе со счетом 3:2. Бронзовые медали завоевали Николай Охлопков из Румынии и армянский борец Арсен Арутюнян.
Богомоев является трехкратным чемпионом России (2014, 2015, 2016) и победителем Европейских игр 2015 года. Ломтадзе в 2019 году выиграл чемпионат мира, а также стал серебряным призером мирового первенства в 2016 году. Помимо этого, на его счету три серебряные награды чемпионатов Европы (2018, 2019, 2020).
Российские борцы заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе, завоевав 22 медали. Соревнования проходили в Риме.
Всего на счету россиян девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград, второе место заняла команда Болгарии (3-2-1), третье - сборная Белоруссии (3-1-4).
Пять из девяти золотых наград и командную победу принесла сборная по вольной борьбе под руководством Дзамболата Тедеева. Еще четыре завоевала женская сборная под руководством Магомеда Алиомарова, команда также стала лучшей в Европе. Российские борцы-классики завершили выступление на турнире без золотых наград, однако по количеству набранных очков и эта команда заняла первое место.
Чемпионами Европы по вольной борьбе стали Азамат Тускаев (весовая категория до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), серебро завоевали Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг) и Магомед Рамазанов (до 79 кг), бронзу - Балдан Цыжипов (до 125 кг). Тускаев, Шираев, Рамазанов и Цыжипов - дебютанты чемпионата.
Чемпионат Европы в Риме отметился очередной победой олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева - этот турнир стал для него первым за четыре месяца. Он был дисквалифицирован за нарушение правил, регламентирующих экипировку спортсменов во время церемонии награждения на чемпионате мира, турнире прошел в сентябре в Нур-Султане. Европейское золото стало для Садулаева уже четвертым в карьере. «Есть на кого равняться. До результата [Александра] Карелина, который был двенадцатикратным, может, и не дотяну, но пока есть силы и возможности, буду стараться радовать», - сказал Садулаев после победы.
Комментируя результат команды Тедеева, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что эйфория недопустима: «Мы все понимаем, что есть Иран, США, сильные азиатские спортсмены, и чем жестче будет конкуренция внутри страны, тем достойнее будет итоговый состав на Игры».
Следующая задача команды - завоевание недостающей лицензии на Игры в весе до 125 кг на международном старте в Будапеште, остальные путевки сборная себе уже обеспечила победами на чемпионате мира в Нур-Султане.
Преображенная женская сборная России по борьбе продолжает радовать результатом - если на последнем чемпионате мира команда впервые в российской истории смогла взять два золота, серебро и две бронзы, то теперь спортсменки под руководством Алиомарова поставили свой европейский рекорд - четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), бронзовый призер Игр-2016 Екатерина Букина (до 76 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Серебро в активе Инны Тражуковой (до 62 кг), бронзовые награды достались Милане Дадашевой (до 50 кг), Стальвире Оршуш (до 53 кг), Любови Овчаровой (до 59 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).
Главную причину стремительного прогресса сборной Мамиашвили видит в усилении тренерского состава - Алиомаров начал сотрудничество с российской женской сборной весной прошлого года, тогда же в команду были приглашены два болгарских специалиста - Симеон Штерев и Радослав Великов.
«Алиомаров стал называть вещи своими именами, и его услышали. Он усилил тренерскую работу, это самое главное, под его руководством тренер вернулся к первоначальным функциям - от носильщика сумок за не совсем состоявшимися спортсменками к функциям воспитателя. Это непростая работа», - заявил Мамиашвили ТАСС.
Алиомаров доволен результатом, команда, по его словам, рассчитывала не просто победить, а сделать это убедительно: «Каждый день в голове такая мысль была. Нужно было всей Европе показать, что с нами надо считаться, мы идем к Олимпиаде, это сильная команда, и она знает поставленные перед ней задачи. Будет им мощный импульс в подготовке к Играм», - сказал Алиомаров.
Теперь в мыслях у тренера - недостающие олимпийские путевки, за которые команда будет бороться в Будапеште и Софии. На чемпионате мира в Казахстане золотая медаль, дающая путевку на Игры, была завоевана только в одном олимпийском весе до 50 кг, а это значит, что для российской женской команды все самое интересное только начинается.
Фото: Павла Сарина
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