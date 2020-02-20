В Улан-Удэ пройдет новогодняя ярмарка «Сагаалганай Хэшэг»

Ее участниками станут финалисты первого бизнес-акселератора для фермеров

Фермеры Бурятии – финалисты акселератора «Республика» по сельскохозяйственному направлению «Я фермер» – представят свои проекты 22 февраля в ТРЦ «Пионер». Они выступят перед менеджерами крупных торговых сетей города, представителями министерств и ведомств, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Для нас акселератор «Я фермер» – новый этап. Участники программы за пять недель бизнес-школы поняли, что именно необходимо внедрить и изменить для эффективности своих проектов. Многие из фермеров еще раз проанализировали свои ниши, нашли новые рынки и взглянули на себя со стороны предпринимателя. Это и есть бизнес-подход», - отметил руководитель акселератора «Республика» Жаргал Эрдыниев.В программе «Я фермер» участвуют проекты по разведению крупного рогатого скота, домашней птицы, выращиванию овощей, по сбору и реализации дикоросов, пчеловодству, созданию торговых площадок для фермеров и др. Для участников на протяжении всего обучения были организованы встречи с экспертами в области сельского хозяйства, проводились мастер-классы по основам бизнеса, подготовке презентаций, ведению аккаунтов в социальных сетях.«Я пришел на акселератор, чтобы разобраться с цифровыми возможностями ведения бизнеса, работать и продавать в социальных сетях», - рассказывает пчеловод Валерий Васильев.Помимо публичной защиты проектов фермеры проведут переговоры с представителями торговых сетей и фермерских магазинов, кооперативом «Все свое с Байкала», площадкой uumarket.ru, заинтересованных в поставках продукции. Также они смогут реализовать свой товар на выставке-ярмарке «Сагаалганай Хэшэг».На ярмарке будет представлен широкий ассортимент молочной продукции, мясных полуфабрикатов и деликатесов, кондитерских изделий, национальных блюд, специально приготовленных к празднику. Ремесленники и мастера предложат этно-сувениры из дерева, керамики, стекла, войлока, буддийскую атрибутику, украшения, текстиль, натуральную косметику, литературу и благопожелания на бурятском языке и др.Гости ярмарки смогут продегустировать блюда бурятской кухни, узнать о традициях и обычаях празднования Белого месяца, получить консультацию ламы-астролога, а также поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд к праздничному столу, посмотреть праздничный концерт. Ярмарка проводится в рамках акции «Сделано в Бурятии».Напомним, это седьмой выпуск акселератора «Республика», который реализуется центром «Мой бизнес» и Республиканским бизнес-инкубатором, информационно-методологическим центром Бурятии при поддержке министерства промышленности и торговли Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru