В плену у гор

Андрей Сукнев о том, как сделать человека ближе к природе



Президент Ассоциации по развитию экотуризма в Республике Бурятия «Большая Байкальская тропа - Бурятия» Андрей Сукнев о том, как сделать человека ближе к природе.



Он до сих пор заходит в лес, как в чужой дом.



- С добром иду в горы и мантру читаю. Обратно всегда возвращаюсь с новой идеей, которая вдруг падает сверху, будто кто-то постучал по черепушке.



Именно так ему однажды пришла идея проложить вокруг Байкала лесную тропу, по которой люди могли бы ходить и на велосипеде ездить. И чем дальше в лес, тем больше троп…



А начиналось все в 1982 году, когда друзья затащили его в экспедицию на Шумак. Андрей Сукнев был студентом спортфака – сильным и выносливым, но тот поход его укатал напрочь.



- Мы шли 21-й день. Испытания, дождь, снег, град, плохое снаряжение… Я тогда думал, что больше - никогда! А через полтора месяца снова соблазнился и двинул в горы – теперь уже в Тунке, да чуть там и не остался, - вспоминает Андрей Яковлевич.



Тогда они заблудились, голодали и «вылезли на зубах», говорит. Лежал потом Андрей в больнице с отмороженными ногами и каялся: «Да чтобы я еще раз». Не знал, что судьба уже завязала его крепко с горами и лесом и никуда он от них не денется.



Сразу после института молодого учителя физкультуры назначили старшим инструктором по туризму на «Байкальском прибое».



- В Бурятии уровень туризма никогда не был высоким, - говорит он теперь, вспоминая, как хотел уйти в медицину. Даже билет купил, чтобы поехать поступать, но одумался: как родителей одних оставить? Вернулся в туризм – в спасательную службу, а потом пошел работать в школу военруком. И там его тянуло в лес и в горы, потому водил учеников на Шумак. Правила туризма, говорит, писаны кровью, потому брал только самых подготовленных ребят. Не раз встречались ему группы, возвращавшиеся с половины пути, потому что кто-то получил травму.



-Группа из Питера весь год копила на поездку, а когда прошли полпути до Шумака, одна девушка сломала ногу. Пришлось возвращаться всем. А если бы была тропа, конный маршрут и проводники, то не было бы такого, - рассуждает Андрей Яковлевич.



Уникальный лесной Улан-Удэ



Его называют мечтателем. Но мечты его сбываются. Даже если он опережает время на 20 лет. Проектный менеджер, предприниматель и городской сумасшедший – так шутит про себя Сукнев. Может оттого, что вырос в городе, он так ясно понимает потребность человека в свежем воздухе и природе. Теперь, построив тысячи километров троп, он продолжает мечтать о том, чтобы их было больше.



- Сделать проект «100 троп Улан-Удэ» - идея одного моего знакомого. Мы ведь живем в уникальном городе, окруженном лесом. Такое только в Чите, Тынде… а у иркутян уже леса нет. У нас вблизи города лисы бегают, колонки, соболи даже. А в Бурятии нужно построить 1000 троп. «Национальные тропы Бурятии» – как звучит?



И все бы это казалось фантастикой, если бы не уже существующие тропы у Байкала и в Улан-Удэ. Излюбленное место горожан для прогулок по лесу – маршрут от лыжной базы на Аршане до Этнографического музея на Верхней Березовке зовут «тропой здоровья». Там чисто, все здороваются, радуются и не знают, что построили ее не так, как планировал Андрей Яковлевич. И он ее еще думает привести в порядок и сделать ответвления. Недавно общественники защитили лес возле источника молодости на Верхней Березовке. Поняв, что шум поднялся, сотрудники горлесхоза передумали рубить лес.



- Тропы – это часть экотуризма, который безопасен для природы и экономически выгоден для местных жителей. Экотуризм — это индустрия. Когда люди заинтересованы в туристах – это более устойчивая модель, чем создание каких-то особых экономических зон, искусственно выдуманных, - повторяет Сукнев.



Большая тропа вокруг Байкала



Идея «Большой Байкальской тропы» пришла во время реализации проекта Bed & Breakfast in Baikal. Сукнев тогда озадачился, как сделать так, чтобы люди, живущие на Байкале, могли зарабатывать на туристах. Но в 1999 году туристов не было и в помине.



- И тогда я подумал: а если сделать ее вокруг Байкала, то у людей появится желание пройти по ней. Я понятия не имел ни о каких тропах, но за пару дней накидал маршрут.



Сукнев разбил побережье Байкала на 15 участков, начиная от мыса Шаманский.



- У тропы несколько природоохранных функций — это противопожарный разрыв, экологическое воспитание и образование, а также средство для тушения пожаров, добежать до которых по тропе можно гораздо быстрее. Сейчас впервые будет создана грантовая программа, которая поддерживает строительство троп. Нужны специализированные бригады и проектные бюро, но они появятся только тогда, когда будет целевой капитал, позволяющий планировать пошагово. Тропы надо строить там, где ходят люди, либо там, где им ходить интересно. Например, один из самых перспективных участков — это юг Байкала, там можно сделать Байкальскую велодорожку. Это исторические места, и там особо ничего делать-то и не надо - просто восстановить, и все это начнет работать.



И это правда. Необходимость велодорожки давно назрела. Об этом только и говорят те, кому довелось побывать на Байкале.



Про туризм для богатых



Новая идея правительства - сделать Байкал федеральной территорией Сукневу - совсем не нравится.



- Боюсь, это грозит коллапсом. За что бы государство не бралось, все получается наоборот. Не повезло Байкалу с нами. Правительству нужно думать в первую очередь о том, как дать народу возможность работать и достойно зарабатывать. Порой достаточно просто не мешать. Люди там мастеровые - покажи им нормы, локально-очистные станции, солнечные батареи, и они все сделают, так как сами заинтересованы в том, чтобы Байкал оставался чистым.



Идея закрыть Байкал и сделать его дорогим и недоступным для «дикого» туризма Сукневу тоже сильно не нравится.



– Плохая идея. Нельзя натягивать и создавать дисбаланс, иначе где-то обязательно порвется. Проблема в том, что чиновники – не предприниматели. Почему люди так любят ездить в Грузию? Потому что туристов там встречают радушно. Самое важное – это ощущения от людей. Семейные гостиницы у нас вроде бы есть, но нет души. Мы должны стать единой корпорацией «Бурятия», для того чтобы туристы чувствовали радушие всех – даже прохожих. Если ориентироваться только на туризм для богатых, то этого никогда не будет.



Директор детского дома



Он уже много лет связан с детдомовцами. В 2015 году буквально месяц был директором детского дома и ушел.



- Я не чиновник. И все равно долго бы в этой системе не проработал. Быть Макаренко, начиная с 1937 года, невозможно. Его бы расстреляли, если бы он не умер от разрыва сердца.



Его бывшие подопечные уже выросли, и теперь их связывает старая дружба.



- Ребята не прощают, когда с ними нечестно, чувствуют. Им нужно в чем-то реализоваться, и чаще всего единственная возможность расти открывается им в криминальном сообществе. Я вижу, как туризм меняет их. Монголы делают из своих сирот элиту, вкладывают в них по полной программе – учат языкам и т.д. А мы?



Сейчас у него новая идея – научить мальчишек строить дома из глиночурок. Этот способ, говорит он, осилит даже умственно отсталый.



- Если пацан научится строить дом, он никогда не растеряется в жизни. Он всегда его построит и не пропадет.



Тропа Саши Ремневой



В Байкальском заповеднике есть настилы над болотом и Кедровая аллея. Теперь там могут гулять люди на колясках. В 2003 году Сукнев предложил эту идею руководству заповедника. Теперь в Танхое есть «Кедровая аллея» протяженностью пять километров. На самом деле эта тропа должна называться именем Саши Ремневой. Об этом у него есть целый рассказ. Саша – девушка, с которой Сукнев знаком много лет. Ей 22 года, и она неподвижно лежит, не говорит и даже не сидит. Но пишет Сукневу письма, и он их читает. Это для таких, как она, они построили эту тропу. И всем, кто был против тропы в заповеднике, он говорил одно: «Вы сами ходите среди кедров, дайте и людям увидеть эту красоту!».



Теперь он думает, как запустить серию подобных троп на Кучигере в Курумканском районе и везде, где есть источники.



Разными тропами



Когда ищешь информацию о Байкальской тропе, выходит, будто их две – иркутская и бурятская. Этот вопрос для Сукнева болезненный.



- Вот такой я менеджер, - говорит он в сердцах, - потому что учредил в Иркутске и поставил на крыло организацию «Большая Байкальская тропа». В 2003 году выиграл грант в 100 тыс. рублей на ее создание. Теперь, когда дело поставлено на рельсы, остается подкидывать в топку уголек. Но дело разбили надвое.



Брэнд иркутяне зарегистрировали уже без Сукнева, отодвинув его в сторону.



- В Иркутске люди, которые занимаются Большой байкальской тропой как исполнители справляются хорошо, организуют добровольцев. Но вместо того, чтобы распространять знания, они теперь предлагают свой опыт за деньги. А наша задача - защищать тропы законодательно, добиваться закона о национальных тропах и создать устойчивый финансовый механизм, чтобы тропа действовала как единая инфраструктура. Вот этим занимаемся мы – «Большая байкальская тропа – Бурятия».



Как бы то ни было, Байкальская тропа – первая и пока наиболее развитая в России. Есть еще Севастопольская и Крымская тропы.



- Сейчас мы сконцентрировались на Тунке. Уже в этом году будем строить там тропы, приюты. На Шумакской тропе есть уникальная возможность – идти с помощью лошадей. При этом проводниками и гидами становятся местные жители. По Баргузинской долине построим тропу и выведем в районе Аллы. Получится фантастика, и местные жители будут зарабатывать. Тропа – это тщательно продуманный маршрут, с ровной предсказуемой поверхностью, коридором, обеспеченным подпорными стенками, водоотводами, мостами, входными группами и т.д. Она может быть построена по разным стандартам, как для инвалидов, так и для спортивных туристов.



Про поддержку



В последние годы, по словам Андрея Яковлевича, появилась возможность получать финансирование за счет президентского фонда.



- Президентский фонд – уникальная организация. Все в стране работает не так, а этот фонд на удивление эффективен. Может быть, потому что Кириенко собрал команду думающих людей… В прошлом году мы попали в «Сто лучших проектов». Три дня работали с Кириенко – форсайтили, так там такой народ пассионарный собрался, что я стеснялся рот раскрыть. Сейчас думаем о байкерском парке в районе Этнографического - выше, где скалы. Но тут есть свои сложности. Планируем парк для детей. Люди – это наше все. Туристы – это пользователи, как ни крути, а тропостроители – это те, кто старается сделать мир лучше и сберечь природу.



Диляра Батудаева, «Номер один».

Фото: "Номер один"

