Жители Усть-Баргузина требуют от властей Бурятии переселить их в другие регионы

Ситуация в поселке накалилась до предела





Уничтожение всякой экономической деятельности на байкальской территории продолжается. Об этом заявили участники схода жителей поселка Усть-Баргузин, где все лесоперерабатывающие предприятия закрыли в конце 2019 года по требованию природоохранной прокуратуры.