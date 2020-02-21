Жители Усть-Баргузина требуют от властей Бурятии переселить их в другие регионы

Уничтожение всякой экономической деятельности на байкальской территории продолжается. Об этом заявили участники схода жителей поселка Усть-Баргузин, где все лесоперерабатывающие предприятия закрыли в конце 2019 года по требованию природоохранной прокуратуры.
Природоохранная прокуратура, в свою очередь, ссылается на закон о защите Байкала и многочисленные нормативные документы правительства РФ, запрещающие в Баргузинском районе всякую экономическую активность, кроме туризма. В результате 7-тысячный поселок остался без средств к существованию, поскольку является своего рода «моногородом», где нет никаких производств, кроме деревообработки и заводов по производству пеллетов. Тем самым природоохранная прокуратура, как это странно не звучит, нанесла серьезный удар по планам региональных властей по переводу поселков и городов Бурятии с угля на экологически чистое топливо.
- На собрании присутствовало около 500 человек. Зал, где проходило собрание, не вмещал всех собравшихся, люди стояли в фойе и на улице, - заявила член инициативной группы жителей Усть-Баргузин Галина Арсеньева. - Люди возмущались тем, что власти закрыли все лесоперерабатывающие предприятия в поселке и запретили ловить рыбу на Байкале, а значит, поставили людей на грань выживания.
Участники собрания потребовали, чтобы чиновники и депутаты не прятались от людей, а приехали в Усть-Баргузин и отчитались перед гражданами за свою работу, а также приняли план по выводу поселка из кризиса. В связи с этим жители подписали соответствующую резолюцию.
Возмущенные жители поселка предлагают властям принять государственную программу по экстренному переселению граждан в другие регионы.
О критической ситуации, сложившейся в поселке, «Номер один» подробно сообщал
неделю назад. Между тем на днях прокуратура подтвердила свои намерения последовательно и системно добиться тотального прекращения заготовки древесины
вблизи Байкала.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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