В школах Улан-Удэ, возможно, продлят карантин

Окончательное решение станет известно 24 февраля



24 февраля состоится рабочее совещание Роспотребнадзора и комитета по образованию администрации Улан-Удэ для решения вопроса о продлении отмены учебных занятий.



Задания для прохождения программного материала школы продолжают направлять в электронном журнале, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



В городе по-прежнему до 26 февраля запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей в закрытых помещениях.





фото: "Номер один".

