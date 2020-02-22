22.02.2020
В школах Улан-Удэ, возможно, продлят карантин

В школах Улан-Удэ, возможно, продлят карантин

Окончательное решение станет известно 24 февраля

24 февраля состоится рабочее совещание Роспотребнадзора и комитета по образованию администрации Улан-Удэ для решения вопроса о продлении отмены учебных занятий. 

Задания для прохождения программного материала школы продолжают направлять в электронном журнале, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ. 

В городе по-прежнему до 26 февраля запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей в закрытых помещениях. 


фото: "Номер один".
Общество
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