Москвичам покажут Атлас тибетской медицины

Уникальные копии четырех листов представят в Кремле



Помимо грандиозного мультимедийного шоу и выставки Национального музея Бурятии, которые будут проходить 25 и 26 февраля в рамках празднования Сагаалгана – Восточного нового года, в Гербовом фойе Кремлевского дворца, будет развернута анимационная программа Центра восточной медицины «Демонстрация методики пульсовой диагностики. От традиции к современности».



Анимационная программа Центра восточной медицины представит на обозрение публики уникальные копии 4-х листов Атласа тибетской медицины. Этот памятник культуры, искусства и науки Центральной Азии, хранящийся в Бурятии, является единственной полной копией тибетского подлинника XVII в.



Автором этого живописного свода из 76 картин является крупнейший ученый и политический деятель Тибета, регент Далай ламы V, Сангье Гьяцо (1653-1705 гг.). Листы атласа исполнены в традиционной буддийской технике «тхангка» на грунтованном льняном полотне минеральными красками.



Содержание атласа включает следующие части:



1) краткое описание наиболее существенных признаков предмета медицины – «Тантра основ»;

2) основные дисциплины и разделы предмета теоретической медицины – «Тантра объяснений»;

3) «Тантра наставлений» - основы предмета тибетской клинической медицины (места иглоукалывания, инфекционные заболевания, дерматология, педиатрия, гинекология и т.д.);

4) прогностика и диагностика по пульсу, диагностические исследования мочи, лекарственные формы, медикаментозные и физические методы лечения – «Заключительная тантра».



В конце XIX–начале ХХ вв. бурятскими ламами при содействии учителя XIII Далай-ламы Цаннит Хамбо-ламы Агвана Доржиева была тайком изготовлена копия со средневекового подлинника. С риском для жизни этот список был вывезен буддийским монахом Ширабом Сунуевым из тибетского медицинского монастыря Сэртог-мэмба в Россию, в Цугольский дацан. Денежные средства и золото на осуществление этой тайной миссии собирались всем народом.



В 1926 году атлас был передан в Ацагатский дацан Бурятии, где была образована медицинская школа. В 1936-м, в годы гонения на духовенство и разрушения религиозных храмов, атлас был перевезен в Антирелигиозный музей, ныне Национальный музей Республики Бурятия.



В ходе демонстрации анимационной программы Центра восточной медицины желающие могут пройти диагностику по пульсу. Консультации будут проводить врачи-специалисты: фитотерапевты, рефлексотерапевты, гирудотерапевты и моксатерапевты.



Диагностика по пульсу — одна из выдающихся форм диагностики, придуманная человечеством. Этот традиционный метод позволяет составить целостное и ясное представление о состоянии организма человека. Врач-диагност выявляет не только состояние системы, но и взаимоотношения между отдельными частями организма. Проводя диагностику по пульсу, специалист может рассказать, какие нарушения и в какой фазе присутствуют сегодня, и что можно ожидать в будущем, каких факторов внешней среды следует опасаться и какие продукты лучше не употреблять в пищу. Специалисты центра владеют также астрологическими знаниями, и по дате рождения пациента с помощью звёзд корректируют методику лечения.



Кроме этого, в Гербовом фойе будут представлены образцы фитопродукции бурятских лекарей.



Информационными спонсорами Восточного Нового года Сагаалгана в Кремле выступают МИЦ «Известия», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «Большая Азия», газета «Вечерняя Москва», журнал «Отдых в России», портал «Страна.ру», портал «Культуромания», журнал Yoga Journal, журнал «Региональная Россия», портал и премия «На благо мира».



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