26.02.2020
Фото дня. В Улан-Удэ эвакуировали учеников школы №26

Фото дня. В Улан-Удэ эвакуировали учеников школы №26

Причина отмены занятий первой смены пока не комментируется

В Улан-Удэ школе №26 отменили все уроки, школа оцеплена. На месте работают спасатели и полиция.

Учеников первой смены отправили домой.

Комментарии официальных органов о срыве занятий в школе после карантина последуют позже.

Фото: «Номер один»
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