Фото дня. В Улан-Удэ эвакуировали учеников школы №26

Причина отмены занятий первой смены пока не комментируется



В Улан-Удэ школе №26 отменили все уроки, школа оцеплена. На месте работают спасатели и полиция.



Учеников первой смены отправили домой.



Комментарии официальных органов о срыве занятий в школе после карантина последуют позже.



Фото: «Номер один»

