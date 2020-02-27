В Улан-Удэ скончался ветеран МВД, известный писатель Герман Языков

Он ушел на 82-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни





В Улан-Удэ на 82-м году жизни скончался заслуженный работник МВД СССР, заслуженный юрист Бурятии полковник внутренней службы в отставке Герман (Гранит) Корнилович Языков, сообщили «Номеру один» его близкие.Он начинал свою трудовую деятельность начинал журналистом в редакции газеты «Бурят-монгольский комсомолец» (ныне «Молодежь Бурятии»). Двадцать лет из почти 40-летней трудовой биографии были посвящены оперативной работе в уголовном розыске и ОБХСС (ныне - подразделении по борьбе с экономическими преступлениями). Избирался депутатом Верховного Совета Бурятии, руководил аппаратом президента республики.Выйдя на заслуженный отдых, Герман Корнилович занимался литературным творчеством. Является автором книг «Так назначено судьбой» (2007), «Записки старого опера» (2011, 2013) «Листая памяти страницы» (2013), «След на земле» (2013), «Время и судьбы» (2014), «По ту сторону добра» (2017). Публиковался в журнале «Байкал» и других периодических изданиях республики и Забайкальского края.Герман Корнилович внес заметный вклад в развитие парламентаризма в республике, в сохранение традиций республиканского министерства внутренних дел, став, по сути, его летописцем и документальной, и в художественной прозе. За цикл очерков о милиции Бурятии и документальные рассказы о раскрытии «громких дел» удостоен звания лауреата литературного конкурса МВД России «Доброе слово». Принимал активное участие в конкурсе МВД Бурятии к 300-летию российской полиции «Полиция Бурятии: страницы истории». Его публикации на страницах республиканских еженедельников были оценены жюри специальным призом «За вклад в формирование положительного имиджа органов внутренних дел Бурятии».Как литератор и ветеран МВД активно встречался с читателями на презентациях своих книг и произведений бурятских писателей, принимал участие в патриотических мероприятиях.Как сообщили «Номеру один» родственники Германа Корниловича, у него уже год как была онкология. Сначала он активно боролся с болезнью, но в последний месяц стал затухать и слабеть. У него остались жена, сын, трое внуков и один правнук.Прощание с Германом Языковым пройдет в клубе МВД в субботу 29 февраля с 11:00 до 12:00.Очерки и рассказы Германа Корниловича публиковались и на страницах газеты «Номер один». Редакция приносит глубокие соболезнования его родным и близким.Фото: из семейного архива Г.К. Языкова