В Бурятии учредят медаль имени Алдара Цыденжапова

Ею будут награждать за личное мужество и героизм



В Бурятии разработан проект закона, предусматривающий учреждение новой государственной награды республики - медали имени Героя России Алдара Цыденжапова. С этой инициативой выступили общественники, Минспорт РБ и депутаты Хурала.

«Хотя Алдар не уроженец республики, у нас о его подвиге хорошо знают и чтут его. Вопрос согласован с администрацией Забайкальского края и Агинского округа. Получено согласие его родителей. В апреле вопрос будет вынесен на сессию Народного Хурала. И после одобрения и подписания соответствующего указа будет такая награда для отличившихся, особо смелых и мужественных», рассказал руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов.



По словам чиновника, награда будет вручаться за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, а также за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.



Напомним, уроженец поселка Агинское Алдар Цыденжапов удостоен звания Героя России за подвиг, совершенный в сентябре 2010 года. Во время вахты на эскадронном миноносце «Быстрый» вспыхнул пожар в машинном отделении всего за несколько часов до выхода в море. Тогда произошел разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух. Однако 19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль ,и покинул отсек только после того, когда пламя ослабло. Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. Уже там медики установили, что у матроса обгорело почти 100 процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября 2010 года Алдара не стало. Юношу похоронили в родном поселке Агинское. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – 300 человек.



В честь Алдара Цыденжапова назван новейший корвет проекта 20380, который строится для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе. Он



В Улан-Удэ в 2016 году был



Фото: russianstock.ru «Хотя Алдар не уроженец республики, у нас о его подвиге хорошо знают и чтут его. Вопрос согласован с администрацией Забайкальского края и Агинского округа. Получено согласие его родителей. В апреле вопрос будет вынесен на сессию Народного Хурала. И после одобрения и подписания соответствующего указа будет такая награда для отличившихся, особо смелых и мужественных», рассказал руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов.По словам чиновника, награда будет вручаться за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, а также за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.Напомним, уроженец поселка Агинское Алдар Цыденжапов удостоен звания Героя России за подвиг, совершенный в сентябре 2010 года. Во время вахты на эскадронном миноносце «Быстрый» вспыхнул пожар в машинном отделении всего за несколько часов до выхода в море. Тогда произошел разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух. Однако 19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль ,и покинул отсек только после того, когда пламя ослабло. Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. Уже там медики установили, что у матроса обгорело почти 100 процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября 2010 года Алдара не стало. Юношу похоронили в родном поселке Агинское. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – 300 человек.В честь Алдара Цыденжапова назван новейший корвет проекта 20380, который строится для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе. Он уже спущен на воду , в этом году на корабле планируется начать ходовые испытания.В Улан-Удэ в 2016 году был установлен памятник Алдару Цыденжапову работы заслуженного архитектора Бурятии Батора Бадмацыренова.Фото: russianstock.ru