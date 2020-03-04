Смердит, зато дешево

Хамбо лама рассказал о своем новом проекте по добыче биогаза из навоза

До какого же отчаянья надо довести регион, чтобы внутри него появились такие проекты? Бурятия, потеряв всякую надежду на «Газпром» и дешевую энергию за счет российских недр, рождает внутри себя любопытные предложения. Например, добыча газа… из какашек.

«Хамбо лама рассказал о своем новом проекте по добыче биогаза из навоза, в перспективе это поможет решить часть как экологических, так и энергетических проблем Бурятии, - сообщил депутат Госдумы от республики Николай Будуев в фейсбуке. - Применение биогазовых технологий дает не только утилизацию навоза, но и такие «бонусы», как бесплатный биогаз, преобразуемый в электричество и тепло, а также бесплатное экологически чистое удобрение».Мы долго думали, стоит ли вообще комментировать этот пост. Ведь в нем и так все прекрасно. Однако кое-что все-таки нужно уточнить. Во-первых, Бурятии понадобится производство навоза в промышленных масштабах. Во-вторых, чей конкретно навоз можно использовать для этих целей? Только ли животный?А теперь представьте, как заиграет фраза какого-нибудь высшего чиновника: «Где я вам газ достану? Выкакаю, что ли?!». И, действительно, раз природа дала нам ресурс, грех им не воспользоваться. Даже если он попахивает.Нарисовал Укусика Покусай