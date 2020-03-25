В Улан-Удэ лучшие соцпроекты получат по 250 тыс рублей

Победителями конкурса стали 14 некоммерческих организаций столицы Бурятии



Комитет по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ подвел итоги конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.



Всего на городской конкурс поступило 27 социальных проектов. Члены конкурсной комиссии рассмотрели и оценили каждый проект, после чего утвердили итоговые баллы. В результате 14 проектов, получившие наибольшее количество баллов, стали победителями,



На реализацию своих проектов они получат по 250 тыс рублей. Соглашения с победителями Комитет по социальной и молодежной политике заключит до 27 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.



Победителями конкурса стали:



1. Благотворительный фонд «Газета «Судьба», руководитель: Дмитрий Синегрибов. Проект: Поддержка сайта «Мы еще живы!», конкурс слайдов «Мы – наследники Победы!».



2. Региональный общественный фонд «Здоровье Бурятии», руководитель: Светлана Будашкаева. Проект: «Открывая возможности: первый городской коворкинг для особенных детей и подростков».



3. Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал», руководитель: Елена Шитикова. Проект: фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная капель» с привлечением к участию детей (молодежи) с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль проводится в рамках празднования «Дня города».



4. АНО «Молодежный художественный театр», руководитель: Анатолий Баскаков. Проект: спектакль «Последние свидетели» Светланы Алексиевич.



5. БРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», руководитель: Жамбал Жанаев. Проект: «Забытые герои «неизвестных войн».



6. МОО национально-культурная автономия эвенков Улан-Удэ, руководитель: Мария Бадмаева. Проект: «Школа выходного дня – Эвэды дюган».



7. РОО Республиканский центр молодежного туризма «Байкал», руководитель: Виктор Власов. Проект: «Тропою Победы!».



8. Общественная организация «Союз кинематографистов Республики Бурятия», руководитель: Дмитрий Ользонов. Проект: «Кино делает добро».



9. РОБО «Источник Жизни», руководитель: Денис Васильев.Проект: «Индивидуальное обучение основам швейного дела инвалидов, малообеспеченных граждан».



10. Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица», руководитель: Денис Леонов. Проект: «III Городские традиционные казачьи игры и состязания «Забайкальские Шермиции», посвященные православному празднику Рождество Пресвятой Богородицы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».



11. Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Максимус», руководитель: Дарья Глушко. Проект: «Парк Здоровья- 2020».



12. Автономная некоммерческая организация «Ассоциация экспертной поддержки проектов «Регион», руководитель: Владимир Прокопьев. Проект: «Севастопольский вальс», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



13. Автономная некоммерческая организация студия танца «Золотой луч», руководитель: Валерия Жамсоева. Проект: «Связь времен - связь поколений».



14. Бурятская региональная организация по поддержке и развитию исторических и культурных традиций комсомольского движения «Ветераны комсомола Бурятии», руководитель: Сергей Будажапов. Проект: «Комсомол Верхнеудинска – Улан-Удэ: 100 лет истории».



Фото: ulan-ude-info.ru