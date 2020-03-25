Коронавирус в Бурятии выявлен у жены известного бизнесмена

Сам предприниматель не заразился





В Бурятии первый положительный тест на коронавирус был взят у жены известного бизнесмена, владельца крупной торговой сети. Об этом супруга предпринимателя сама сообщила в соцсетях.

«Я в инфекционной больнице. Меня «изолировали» в отдельный бокс. Несколько дней лежала дома с ОРВИ, и сама в понедельник попросила сделать тест на корону, и первый результат оказался «сомнительный». У мужа результат отрицательный. Поэтому меня увезли и поместили в инфекционную больницу. Ездила в Москву, возможно, что-то оттуда. Но гадать и предполагать не буду», написала супруга бизнесмена.Она также попросила всех, кто контактировал с ней последние две недели, срочно сдать анализы.Напомним, в настоящее время анализы направлены для проверки в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. В течение нескольких суток диагноз предпринимательницы будет уточнен.«Проводится весь объем необходимых противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции», заверили власти региона.Фото: pixabay.com