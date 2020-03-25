ТГК-14 умоляет стариков уйти в онлайн из-за коронавируса

Хорошая привычка пожилых лично платить за «свет и тепло» в условиях пандемии стала плохой



Наиболее дисциплинированные плательщики коммунальных служб и энергокомпаний – пожилые люди – становятся угрозой в условиях пандемии коронавируса. В расчетно-кассовые центры ТГК-14 только 20% посетителей приходят по вопросам, которые нельзя решить дистанционно. А остальные 80% - пожилые люди, которые не умеют пользоваться интернетом, а также онлайн-сервисами, сообщила пресс-служба энергокомпании.



Именно люди преклонного возраста являются одной из самых уязвимых возрастных категорий в сложной эпидемиологической обстановке. ТГК-14 просит своих клиентов использовать дистанционные сервисы для оплаты услуг и передачи показаний, обучить или помочь пользоваться ими пожилым родственникам. «Позаботьтесь о здоровье близких людей, помогите им перейти в онлайн!», - призывает пресс-служба компании.



При этом расчетно-кассовые центры ТГК-14 продолжают работать в обычном режиме. Также проводится ежедневная дезинфекция помещений, сотрудники принимают посетителей в масках.



А на всех объектах ТГК-14 реализуются дополнительные меры профилактики в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Оперативный персонал на станциях, котельных и тепловых сетях продолжает работу в полном составе. Специалисты обеспечивается антисептическими растворами, дополнительными средствами индивидуальной защиты, до коллектива доведены все рекомендации по гигиене и профилактике. Проводится ежедневная дезинфекция всех помещений. Большинство совещаний переведены в режим видеосвязи. На всех производственных объектах и в офисах организована ежедневная термометрия. Сотрудники с малейшими недомоганиями отстраняются от работы.



«В Забайкальском крае и Бурятии есть ряд простых в использовании каналов, которые позволяют оплачивать услуги, получать консультации специалистов и передавать показания, не выходя из дома. Они доступны каждому и очень помогут вашим пожилым родственникам, друзьям или знакомым избежать очередей в офисах, а значит – минимизируют возможность заболеть», - подчеркивается в пресс-релизе.



Задайте интересующий вопрос или передайте показания приборов учета специалистам по телефону call-центра: 278-202 (Улан-Удэ). Расскажите вашим бабушкам, дедушкам, мамам или папам о возможностях Личного кабинета клиента на официальном сайте компании (www.tgk-14.com) или мобильного приложения ПАО «ТГК-14» и объясните, как их использовать. Вам с удовольствием помогут специалисты техподдержки: 29-08-40 (Бурятия), говорится в сообщении.



Фото: news.tgk-14.com

