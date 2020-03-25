В Улан-Удэ начинается капитальный ремонт трамвайных путей

Более километра старых рельсов заменят по проспекту 50-летия Октября



В Улан-Удэ с 28 марта начинаются работы по капитальному ремонту 1125 метров трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Трамвайный путь на данном участке был уложен в 1975 году. Капитальный ремонт не проводился здесь последние 45 лет, сообщили в пресс-службе городской администрации.



В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, обустроено два автомобильных переезда.



Работы будут вестись ночами после окончания трамвайного движения с 23:00 до 6:00. Движение трамвайных вагонов в период работ будет производиться без изменений и по расписанию. Однако, с 23:00 до 06:00 для автомобилей будет закрыто движение вниз по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Движение вверх по проспекту 50-лет Октября вверх будет открыто.



Объезд проспекта с 23:00 до 06:00 запланирован по улицам Жуковского, Хоца-Намсараева, Гагарина. Движение для автомобилей днем будет открыто. На время работ полностью, круглосуточно будут закрыты сквозные проезды по улицам Чертенкова и Пушкина.



Работы по капитальному ремонту трамвайных путей на участке планируется завершить до 4 мая.



Фото: ulan-ude-info.ru

