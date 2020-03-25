В Улан-Удэ отвели место под детсад в Забайкальском

Мэр города утвердил изменения в проект планировки этого микрорайона



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, которым утвердил изменения в проект планировки микрорайона Забайкальский. Это позволит построить здесь новый детский сад, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Благодаря изменению назначения зоны микрорайона теперь здесь можно проектировать и строить объекты дошкольного, общего и среднего образования», - пояснили в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.



В микрорайоне Забайкальский запланировано строительство детского сада на 280 мест. Начало строительства намечено на этот год, сообщили в Комитете по строительству.



Напомним, в прошлом году в Улан-Удэ было построено 10 детсадов, садики открывались постепенно до 24 марта этого года. В этом году в Улан-Удэ свои двери откроют новые детсады на 280 мест в микрорайоне Сокол и в 140а квартале. Также начнется строительство детсадов на 280 мест по улицам Боевая и Конечная, а также в микрорайоне Забайкальский.



Фото: egov-buryatia.ru

