В Улан-Удэ мобильные группы проверяют соблюдение карантина в общественных местах

Рейды проходят в торговых центрах и на общественном транспорте





Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в Улан-Удэ проходят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в общественных местах. Для контроля за профилактическими мероприятиями создано 77 мобильных групп из сотрудников администрации города, подведомственных учреждений и управляющих компаний, сообщили в пресс-службе мэрии.

По графику специалисты проверяют детские сады, учреждения культуры и спорта, торгово-развлекательные центры, общественный транспорт. На сегодняшний день проверка прошла в 17 детских садах, 8 школах искусств, 13 библиотечных филиалах, 7 спортивных школах и во всех 9 учреждениях культуры.В детских садах заболеваемость по ОРВИ составляет 2%, это 223 ребенка. Проводится ежедневный «утренний фильтр» для детей и сотрудников. Запасом дезинфекционных препаратов, средств индивидуальной защиты и антисептиков все обеспечены.Помимо этого, приостановлена работа детских игровых площадок при ТРЦ «Кэпитал Молл», «Еврозона», «Форум», «Пиплс Парк», «Пионер», ночных и компьютерных клубов, отменяются банкеты в организациях общественного питания.Ежедневно специалисты выезжают на конечные остановки маршрутов, в ходе которых проверяется дезинфекция поручней, ручек, кресел, проветривание салонов, наличие масок у водителей и кондукторов, соблюдение режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками.В основном в качестве дезинфицирующего раствора используется раствор хлормисепта. Выездные проверки продолжаются в ежедневном режиме.В структурных подразделениях администрации Улан-Удэ ограничены командировки сотрудников за пределы Бурятии и личный прием граждан, запрещены все массовые спортивные, культурные мероприятия. Ежедневно проводится термометрия сотрудников мэрии и учреждений социальной сферы.Информацию о случаях нарушения вышеперечисленных мер горожане могут сообщить по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 051.Фото: мэрия Улан-Удэ