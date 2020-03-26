В Улан-Удэ у злостного нарушителя ПДД арестовали автомобиль

Мужчина накопил 16 штрафов, но не оплачивал их





В Улан-Удэ арест автомобиля марки Lada Granta поспособствовал взысканию многочисленных штрафов ГИБДД за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщили в УФССП Бурятии, 34-летний автомобилист за полтора года накопил 16 штрафов, но рассчитываться с ними не торопился. В связи с этим мужчина оказался в «черном списке», в который попадают фамилии должников, имеющих десятки штрафов ГИБДД и суммы задолженности свыше 10 тысяч рублей.Водителя остановили на одной из улиц города сотрудники ГИБДД в ходе рейда совместно с судебными приставами. При проверке выяснилось, что автомобилист имеет неоплаченные штрафы на общую сумму около 12 тысяч рублей. Они налагались за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущества пешеходам, неприменение ремня безопасности, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и т.д.Приставы арестовали автомобиль нарушителя, после чего в этот же день мужчина оплатил все штрафы. Кроме этого, за несвоевременное исполнение требований должник заплатил 16 тысяч рублей исполнительского сбора.Фото: «Номер один»