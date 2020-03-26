Варламов: "Улан-Удэ – как хороший учебник истории архитектуры"

Как уже сообщал, блогер Илья Варламов прилетел в Улан-Удэ 24 марта.
- В общем, я решил, наконец-таки, уехать подальше от всех ваших коронавирусов. Туда, где нет никакой заразы, где нет людей, где нет вирусов. Самоизолироваться, - рассказал в соцсетях Варламов.
Это первый визит Варламова в Бурятию. Ранее он раскритиковал Читу, назвав ее «мусорной столицей России».
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- Впервые в жизни оказался в Улан-Удэ! Искал укромное место, где можно самоизолироваться от вирусов, невзгод, депрессий и проблем. И тут вдруг вспомнил, что год назад я гостил в славном городе Чите
, которая поразила меня до глубины души своими мусорными завалами
. Местные мне говорили: "Да ладно тебе, в Чите ещё не так плохо! Вот в Бурятии, в Улан-Удэ – вот где жопа! Вот где дно России-матушки!", - пишет Варламов.
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"Улан-Удэ действительно регулярно оказывается на последних местах рейтингов российских городов по качеству жизни. Как вы понимаете, лучше место для самоизоляции придумать сложно. И знаете что? Улан-Удэ оказался вовсе не так плох, как я себе его представлял! Может быть, у меня просто были заниженные ожидания, не знаю. Конечно, есть проблемы".
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"Например, на меня пару раз чуть не напали дикие псы. Согласитесь, было бы не очень хорошо, если бы меня сожрали на улицах столицы Бурятии. А псов тут очень много! Говорят, корень проблемы – огромный частный сектор. Нерадивые хозяева заводят собак, чтобы охраняли дом, а беспородных щенков потом просто выкидывают на улицу. Те сбиваются в стаи и шастают по городу в поисках жертв.
Ещё в городе подозрительно много подвыпивших людей. Казалось бы, а где их мало? Как вообще выжить трезвым в городе, когда он находится на нижних строчках рейтингов? Но в Улан-Удэ народ бухает с утра. И видно, что это не какая-то слабость по случаю праздника или выходного дня, а хорошо поставленная привычка. И местные пьяницы сильно отличаются от наших. У нас выпивший человек весёлый, общительный, а в Бурятии наоборот: алкаши подозрительные, скрытные и молчаливые. Смотрят на тебя, словно ты хочешь испортить их внутренний праздник!"
"Но это мелочи жизни. В целом город приятно удивил, говорю сейчас без всякого сарказма. Например, тут есть хороший трамвай, который даже развивается: недавно купили новые вагоны. А ещё тут сохранилось большое количество деревянных домов. И это не убогие гнилушки, как в других городах, а крепкие достойные дома цвета тёмного шоколада с яркими наличниками. Особенно важно, что стоят они целыми кварталами".
"Редко где сейчас встретишь такую цельную застройку. Эти кварталы, конечно, нуждаются в реконструкции. Во многих домах нет канализации и горячей воды. Но есть потенциал для развития".
"Улан-Удэ – как хороший учебник истории архитектуры. Тут есть дореволюционные кварталы, есть немного конструктивизма и простенькие здания первого десятилетия советской власти, есть сталинки, есть хрущёвки. И все эти районы практически в первозданном виде. Просто обветшали".
"Город, насколько это было возможно, не засрали муравейниками, торговыми центрами и прочей дрянью. Он сохранил яркую национальную идентичность и провинциальное очарование".
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