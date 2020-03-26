Варламов: "Улан-Удэ – как хороший учебник истории архитектуры"

Известный блогер похвалил город



Как уже сообщал, блогер Илья Варламов прилетел в Улан-Удэ 24 марта.



- В общем, я решил, наконец-таки, уехать подальше от всех ваших коронавирусов. Туда, где нет никакой заразы, где нет людей, где нет вирусов. Самоизолироваться, - рассказал в соцсетях Варламов.



Это первый визит Варламова в Бурятию. Ранее он раскритиковал Читу, назвав ее «мусорной столицей России».



