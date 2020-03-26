Предприятия Бурятии уйдут в недельный отпуск

Нашлись и штейхбрекеры





Большинство крупных предприятий республики приостановит работу с 30 марта. Не подчинится приказу президента России только ЛВРЗ.



Напомним, приказом президента России следующая неделя объявлена выходной. Продолжат свою работу структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней.

С 30 марта по 5 апреля отправится на отдых крупнейший налогоплательщик республики Улан-Удэнкий авиазавод.

- Согласно приказу президенты завод будет отдыхать. Работать только службы жизнеобеспечения, - сообщил пресс-секретарь УУАЗ Светлана Усольцева.

Также уйдут на недельный отпуск работники приборостроительного объединения. Есть и исключения. Улан-Удэнский ЛВРЗ не собирается закрывать цеха.

- Мы не можем остановить производство. Будем работать в штатном режиме, - сообщили на ЛВРЗ.

Что касается транспорта, то он будет работать как в обычные дни.

- Мы работаем как в будни. Интервалы такие же. Все 40 вагонов выйдут на линию, - рассказала пресс-секретарь МУП «Управления трамвая» Марина Раднаева.





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