Врач — герой нашего времени

Две трети россиян убеждены, что медики способны защитить население от распространения коронавируса



Настоящий герой нашего времени — врач. Так считает практически половина наших соотечественников (49%), которые выделили представителей этой профессии из целого списка общественно значимых специальностей, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



В связи с распространением нового коронавируса COVID-19 в мире и в России огромная доля нагрузки по предотвращению распространения и лечению этого инфекционного заболевания легла на плечи врачей и медицинских сотрудников.



Профессия врача является социально значимой и общественно полезной, что формирует положительное отношение к ней среди россиян. Врачи возглавили рейтинг престижных профессий (26%) в октябре 2018 года. При этом престиж профессии в сравнении с предыдущими годами измерения вырос в два раза (по 12% в 2012 году и 2009 году, 11% в 2006 году). Также в 2018 году россияне оценили профессию врача как самую предпочтительную для своих детей (4,2 балла из 5 максимальных — и это значение увеличилось с 3,9 пунктов в 2010 году).



Востребованность представителей этой профессии в нашем обществе не вызывает сомнений. В случае болезни — например, ОРВИ или гриппа, — почти половина наших соотечественников (44%) обращаются к врачам и выполняют все их рекомендации.



Демонстрируют россияне и высокий уровень доверия к врачам. В сложившейся ситуации почти две трети россиян (61%) убеждены, что медицинские службы способны защитить население от распространения коронавируса.



Фото: pixabay.com/ Настоящий герой нашего времени — врач. Так считает практически половина наших соотечественников (49%), которые выделили представителей этой профессии из целого списка общественно значимых специальностей, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.В связи с распространением нового коронавируса COVID-19 в мире и в России огромная доля нагрузки по предотвращению распространения и лечению этого инфекционного заболевания легла на плечи врачей и медицинских сотрудников. ВЦИОМ представил подборку данных о восприятии россиянами профессии врача и отношении к представителям этой специальности.Профессия врача является социально значимой и общественно полезной, что формирует положительное отношение к ней среди россиян. Врачи возглавили рейтинг престижных профессий (26%) в октябре 2018 года. При этом престиж профессии в сравнении с предыдущими годами измерения вырос в два раза (по 12% в 2012 году и 2009 году, 11% в 2006 году). Также в 2018 году россияне оценили профессию врача как самую предпочтительную для своих детей (4,2 балла из 5 максимальных — и это значение увеличилось с 3,9 пунктов в 2010 году).Востребованность представителей этой профессии в нашем обществе не вызывает сомнений. В случае болезни — например, ОРВИ или гриппа, — почти половина наших соотечественников (44%) обращаются к врачам и выполняют все их рекомендации.Демонстрируют россияне и высокий уровень доверия к врачам. В сложившейся ситуации почти две трети россиян (61%) убеждены, что медицинские службы способны защитить население от распространения коронавируса.Фото: pixabay.com/