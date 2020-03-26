26.03.2020
В Бурятии еще четыре теста на коронавирус дали положительный результат

В Бурятии еще четыре теста на коронавирус дали положительный результат

Все они контактировали с владельцами торговой сети

В Бурятии у четырех контактировавших с зараженными коронавирусом Вадимой и Раисой Бредний тест показал положительный результат. Как и в случае с владельцами торговой сети, окончательный диагноз будет поставлен после вторичного подтверждения, которое делают в Новосибирске в научном центре «Вектор». Теперь, согласно протоколу, заболевших должны госпитализировать в инфекционную больницу.

Кто эти люди, пока не известно. Как сообщил сегодня главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, круг контактировавших с зараженными лиц установлен – это 232 человека, те, кто общались с бизнесменами дома, по работе, в самолете, а также блогеры. В их числе депутаты Хурала Бурятии и горсовета Улан-Удэ, а также чиновники из правительства.

Как подчеркнул Сергей Ханхареев, количество выявленных контактов растет, 232 – это не окончательная цифра.

«Все они обследуются, на сегодня тесты взяты у 162 человек. Результаты будут попозже», - отметил главный санитарный врач.

Напомним, в Бурятии работает "горячая линия" по вопросам коронавируса. Если вы вернулись из зараженных стран или регионов, либо имели тесный контакт с инфицированными звоните по тел. 37-95-32

Фото: pixabay.com
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