В Бурятии еще четыре теста на коронавирус дали положительный результат

Все они контактировали с владельцами торговой сети





В Бурятии у четырех контактировавших с зараженными коронавирусом Вадимой и Раисой Бредний тест показал положительный результат. Как и в случае с владельцами торговой сети, окончательный диагноз будет поставлен после вторичного подтверждения, которое делают в Новосибирске в научном центре «Вектор». Теперь, согласно протоколу, заболевших должны госпитализировать в инфекционную больницу.

Напомним, в Бурятии работает "горячая линия" по вопросам коронавируса. Если вы вернулись из зараженных стран или регионов, либо имели тесный контакт с инфицированными звоните по тел. 37-95-32